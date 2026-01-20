こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
なぜ馬のかぶり物なのか SNS担当者の孤独な試行錯誤と運用の本質（1/29 無料オンラインセミナー）
2026年1月29日（木）13：00〜13：50 あのGMOサインの馬さんが語る、企業SNS運用のリアル【SNSマネージャー 定例セッション Vol.15 】
企業SNS運用者にとって本当に大事なものとは何か。一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は1月29日、定例セッションとして無料セミナーを開催します。馬のかぶり物で知られるGMOサイン公式Xを担当するの”中の人”と、SNSマネージャー養成講座講師・藤原忍が、日々の試行錯誤や葛藤、意思決定の裏側をディスカッション形式で掘り下げます。SNSの表面的なテクニックではなく、本質的な価値や思考プロセスを学びたいと考える方にとっておすすめです。
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/194380
https://digitalpr.jp/table_img/2934/126445/126445_web_1.png
■セミナー概要
日々の投稿判断、数字への向き合い方、クラスタ戦略、アルゴリズムへの違和感、そして「3日前に立てた方針がもうブレる」という運用者ならではの葛藤まで。自社の状況に合わせて何を考え、どう改善し、どう折り合いをつけながら続けてきたのか。正解のないSNS運用に向き合うすべての担当者が、自分なりの軸を見つけるヒントとなる時間をお届けします。
▼以下のような方におすすめの内容です
現場で試行錯誤しているSNS実務担当者
成功事例の裏側を知りたい学習意欲の高い方
組織内で孤軍奮闘している担当者
SNS運用を戦略的に捉え直したい方
未来の自分への投資を惜しまない方
数字（imp・フォロワー）と目的のバランスに迷っているSNS担当者
他社事例を“真似るだけ”の運用から抜け出したい方
-マイクは常時ミュートでお願いします。
- アーカイブ配信はございません。
※SNSマネージャー資格保有者には、SNSマネージャー限定Facebookグループでアーカイブ配信がございます。
■登壇者
馬さん
GMOサイン公式X担当者(＠GMO_Sign）
新卒で(株)わかさ生活に入社し、広報として公式Xの運用を担当。 独自の発信でファンを形成し、「企業公式中の人」人気ランキング1位の獲得や全国トレンド入りなど数々の実績を通じ、企業SNSの在り方に影響を与えてきた。
2025年にGMOグローバルサイン・HDへ異例の移籍を発表し電子契約サービス「GMOサイン(＠GMO_Sign）」の公式Xを担当。
AIによるアルゴリズム変化の最前線で、仮説検証と数値分析を重ねながら生存戦略を探り続けている。
藤原 忍 （ふじわら しのぶ）
チーフSNSマネージャー／上級ウェブ解析士
チーフSNSマネージャーとして初級・上級・チーフのSNSマネージャー講座を開催中。年間100社超の企業に向けて資格講座の開催や社内研修に登壇。 上級ウェブ解析士カリキュラム委員会で上級ウェブ解析士講座のカリキュラム作成にも関わる。
大阪京都合わせて4校の専門学校でSNSやマーケティングの講師として出講中。 2025年12月からは横浜金沢シーサイドFM「企業SNS運用はじめの一歩！Z世代と考えるイマドキ採用戦略」に出演中。
注意事項
講座はZoomを利用して行います。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずにセミナーを進めます。
コンピュータの動作やソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
SNSマネージャーとは
日本のすべての企業担当者がSNSの基本知識を持ち、運用できることを目的として創設された資格です。2025年12月31日現在の有資格者は1106人。資格レベルは初級・上級・チーフと3段階あり、企業内で働くSNS運用者はもちろん、SNSコンサルタントや経営者・フリーランスなど幅広い職種の人が受講しています。運営は一般社団法人ウェブ解析士協会（東京都新宿区、https://www.waca.associates/jp/）。
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
