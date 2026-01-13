株式会社太陽（所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11、代表取締役：片岡正徳）が展開する「おもしろTシャツの俺流総本家」では、名入れ・日付入れ可能な、レトロなデザインの帆前掛け風シリーズよりジャケット3種の期間限定セールを開催いたします。通常価格は税込6,300円 ～ 7,200円（追加料金なし）のところ、クーポンご利用で10％OFFの税込5,670円～6,480円（追加料金なし）で、2026年1月13日から1月19日までの一週間限定で、俺流総本家公式オンラインショップおよび楽天市場店にて販売いたします。クーポンコード【 VEUyQy1MRVVTLUZENUctU0dSSQ 】

商店風デザイン

昔ながらの帆前掛けデザインをベースに、名入れや記念日を自由にカスタマイズ可能。レトロで粋な雰囲気が、特別な一枚に仕上げます。

商品詳細

購入ページ：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/384422/list.html

ナイロン コーチ ジャケット（裏地付）

シンプルで飽きのこない定番スタイルに、細部へのこだわりを詰め込んだコーチジャケット。ドットボタン、ドローコード、丁寧なステッチワークが生み出す上質なディテールが、さりげなく大人の存在感を演出します。90年代のストリートシーンを彷彿とさせるクラシックなシルエットは、幅広いコーディネートに自然と馴染む万能デザイン。軽量で扱いやすく、季節の変わり目からロングシーズン活躍します。カラー展開10色：ブラック・シールブラウン・パープル・バーガンディ・ネイビー・マリンブルー

スタンドジャケット

脇下部分はストレッチ生地になっているので腕の動きを妨げません。こすれる音が少ないので、コンサートなど静かなイベントのスタッフジャケットとしてもおすすめ。はっ水・軽量とバランスのとれたジャケットです。カラー展開7色：ブラック・オレンジ・レッド・コバルトブルー・ネイビー・ライムエイド・シルバーグレー

スウィングトップ

緻密に設計されたサイジングとシルエットが人気のスウィングトップ。表地は、ポリエステルの耐久性と綿の快適性を兼ね備えた型崩れの少ないT/Cウェザー。立ち襟のリブ使いにより厚みが増した美しいシルエットです。リブは毛玉ができにくく、肌ざわりも滑らか。袖口に備えたカフスボタン2つによる調節が可能で、もたつきを防ぎます。カラー展開3色：ブラック・ベージュ・ネイビー

サービス概要

対象商品：帆前掛けデザインジャケット各種 ナイロンコーチジャケット・スタンドジャケット・スウィングトップセール期間：2026年1月13日から1月19日通常価格：税込6,300円～7,200円 (追加料金なし）割引価格：クーポン使用で10％OFFクーポンコード【 VEUyQy1MRVVTLUZENUctU0dSSQ 】

販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/384422/list.html

俺流総本家とは

＼お陰様で年間販売数10万枚突破！／俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツを提供する日本のブランドとして、年間販売数10万枚を誇ります。この実績は、全国のお客様からの信頼と支持の証です。■楽天ランキング1位を多数獲得楽天市場では、多くのカテゴリでランキング1位を獲得しています。さらに、楽天ショップ・オブ・ザ・マンスにも輝き、優れたサービスと品質で高評価を受け続けています。■語録Tシャツのラインナップは1万種類以上！俺流総本家の語録Tシャツは、1万種類以上のデザインを取り揃えています。面白いものから感動的なものまで、多彩なデザインがあり、お客様一人ひとりの個性を引き立てる一枚を見つけることができます。カスタマイズ可能なデザインもあり、特別なイベントやギフトにも最適です。■高品質とお客様満足度へのこだわりすべてのTシャツは高品質な素材を使用し、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。お客様の声を大切にし、常に改良と革新を続けることで、最高の製品とサービスを提供し続けています。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=0F_yPrk6Em8

会社概要

企業名：株式会社太陽代表者：片岡正徳所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11設立：2009年事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務

