━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 支援総額1,000万円を突破。『セヴンデイズ 幽刻のミラーボール』クラウドファンディングがラストスパートへ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 合同会社LIFE0（代表：喜多智一）は、CAMPFIREにて実施中の新作ビジュアルノベル『セヴンデイズ 幽刻のミラーボール』制作プロジェクトにおいて、支援総額が1,000万円を突破したことをお知らせいたします。 現在の支援総額は10,459,222円、支援者数は440人となっており、募集終了まで残り5日。（2026年1月9日時点）

■プロジェクト概要 プロジェクト名：全員死んでるはずなのに…『セヴンデイズ 幽刻のミラーボール』制作プロジェクト プラットフォーム：CAMPFIRE URL： https://camp-fire.jp/projects/866565/view■支援期限の注意事項 本プロジェクトは【2026年1月14日（水）23:59】で終了予定です。 コンビニ払いおよび銀行振込（Pay-easy）は、システム上【前日 2026年1月13日（火）18:00】までしか選べません。ご検討中の方はお早めにお願いいたします。■『セヴンデイズ 幽刻のミラーボール』について 第1作『セヴンデイズ あなたとすごす七日間』の続編として、開発資金を募るプロジェクトです。『LOST:SMILE』『Dreamin' Her』に引き続き、原画・みこ×シナリオ・とむ少佐のタッグで贈るLIFE0最新作となります。 ■ 『セヴンデイズシリーズ』について『セヴンデイズ』は、「限られた時間の中で過ごす日々」をテーマに、感情の機微や喪失、再生を丁寧に描いてきたインディーゲームシリーズです。 第1作『セヴンデイズ あなたとすごす七日間』は、プレイヤーからの口コミや感想投稿、レビューによって長く支持され、今回の続編制作へとつながりました。

■リターン例（一部）・Steamダウンロード版＋壁紙（幽刻DLコース） ・サントラCD付きパッケージ（Reパケコース） ・本プロジェクトにご支援いただいたすべての支援者に、 前作『セヴンデイズ あなたとすごす七日間』のSteamキーを提供しています。▼ CAMPFIREプロジェクトページ https://camp-fire.jp/projects/866565/view■出演声優 忽那サクラ 桐谷蝶々 月野木コトハ 加藤英美里 小鳥遊マリ 藤田昌代 百目鬼イチル 清水彩香 九十九シズク 桑原由気 色摩ネネ 村上奈津実 西蓮寺紫 大橋歩夕 御巫千夜子（Refine版） 鈴代紗弓■代表コメント（喜多智一）「このたびは1,000万円突破のご支援を賜り、誠にありがとうございます。 募集終了まで残りわずかとなりましたが、最後まで作品の完成度を高めるため走り切ります。 引き続きご支援・ご拡散のほど、何卒よろしくお願いいたします。」■会社概要 商号：合同会社LIFE0 代表：喜多智一 URL：https://life0.info/■本件に関するお問い合わせ 合同会社LIFE0 担当：丸山美紀 Mail：info@life-0.com