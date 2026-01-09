━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━　支援総額1,000万円を突破。『セヴンデイズ 幽刻のミラーボール』クラウドファンディングがラストスパートへ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━　合同会社LIFE0（代表：喜多智一）は、CAMPFIREにて実施中の新作ビジュアルノベル『セヴンデイズ 幽刻のミラーボール』制作プロジェクトにおいて、支援総額が1,000万円を突破したことをお知らせいたします。　　現在の支援総額は10,459,222円、支援者数は440人となっており、募集終了まで残り5日。（2026年1月9日時点）

■プロジェクト概要　プロジェクト名：全員死んでるはずなのに…『セヴンデイズ 幽刻のミラーボール』制作プロジェクト　プラットフォーム：CAMPFIRE　URL： https://camp-fire.jp/projects/866565/view■支援期限の注意事項　本プロジェクトは【2026年1月14日（水）23:59】で終了予定です。　コンビニ払いおよび銀行振込（Pay-easy）は、システム上【前日 2026年1月13日（火）18:00】までしか選べません。ご検討中の方はお早めにお願いいたします。■『セヴンデイズ 幽刻のミラーボール』について　第1作『セヴンデイズ あなたとすごす七日間』の続編として、開発資金を募るプロジェクトです。『LOST:SMILE』『Dreamin' Her』に引き続き、原画・みこ×シナリオ・とむ少佐のタッグで贈るLIFE0最新作となります。 ■ 『セヴンデイズシリーズ』について『セヴンデイズ』は、「限られた時間の中で過ごす日々」をテーマに、感情の機微や喪失、再生を丁寧に描いてきたインディーゲームシリーズです。　第1作『セヴンデイズ あなたとすごす七日間』は、プレイヤーからの口コミや感想投稿、レビューによって長く支持され、今回の続編制作へとつながりました。

■リターン例（一部）・Steamダウンロード版＋壁紙（幽刻DLコース） ・サントラCD付きパッケージ（Reパケコース） ・本プロジェクトにご支援いただいたすべての支援者に、　前作『セヴンデイズ あなたとすごす七日間』のSteamキーを提供しています。▼ CAMPFIREプロジェクトページ　https://camp-fire.jp/projects/866565/view■出演声優　忽那サクラ　　桐谷蝶々　月野木コトハ　加藤英美里　小鳥遊マリ　　藤田昌代　百目鬼イチル　清水彩香　九十九シズク　桑原由気　色摩ネネ　　　村上奈津実　西蓮寺紫　　　大橋歩夕 　御巫千夜子（Refine版）　鈴代紗弓■代表コメント（喜多智一）「このたびは1,000万円突破のご支援を賜り、誠にありがとうございます。　募集終了まで残りわずかとなりましたが、最後まで作品の完成度を高めるため走り切ります。　引き続きご支援・ご拡散のほど、何卒よろしくお願いいたします。」■会社概要　商号：合同会社LIFE0　代表：喜多智一　URL：https://life0.info/■本件に関するお問い合わせ　合同会社LIFE0　担当：丸山美紀　Mail：info@life-0.com