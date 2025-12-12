¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµþ°å²ÊÂç³Ø¡Û¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Î¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¸Ê¹³ÂÎ¤ÎÂ¸ºß¤È¤½¤Î°ÕµÁ ¡Á¹³ÂÎ¤ÎÆóÌÌÀ¤È¼£ÎÅÌô³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ô¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥ë¡Á
Åìµþ°å²ÊÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§µÜß··¼²ð¡¿ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¿ÍÂÎÉÂÍý³ØÊ¬Ìî ¹â¶¶ÎéÅµ½Ú¶µ¼ø¡¢Ä¹Èø½Ó¹§¼çÇ¤¶µ¼ø¤È²Æì¸©Î©ÃæÉôÉÂ±¡ Æâ¸¶½Óµ°å»Õ¤é¤Ë¤è¤ë¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¡ÊAD¡ËÇ¾Æâ¤Î¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ß¥í¥¤¥É¦Â¥Ú¥×¥Á¥É¡ÊA¦Â¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¸Ê¹³ÂÎ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ïº£¸å¤Î¹³ÂÎ¼£ÎÅ¤Î³«È¯¤ä¼£ÎÅÌô¤ÎÅêÍ¿ÊýË¡¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2025Ç¯10·î30ÆüÉÕ¤Ç¡¢¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ÖJournal of Alzheimer¡Çs Disease¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³µÍ×¡Û¡¡
¡¡Åìµþ°å²ÊÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§µÜß··¼²ð¡¿ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¿ÍÂÎÉÂÍý³ØÊ¬Ìî ¹â¶¶ÎéÅµ½Ú¶µ¼ø¡¢Ä¹Èø½Ó¹§¼çÇ¤¶µ¼ø¤È²Æì¸©Î©ÃæÉôÉÂ±¡ Æâ¸¶½Óµ°å»Õ¤é¤Ë¤è¤ë¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¡ÊAD¡ËÇ¾Æâ¤Î¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ß¥í¥¤¥É¦Â¥Ú¥×¥Á¥É¡ÊA¦Â¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¸Ê¹³ÂÎ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£A¦Â¤ÏÀµ¾ïÇ¾¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ADÇ¾¤Ç¤Ï¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃ¤È¤·¤ÆÄÀÃå¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢¤½¤ÎA¦Â¤Ë·ë¹ç¤µ¤»¤ÆÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢A¦Â¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³ÂÎ¤òÅêÍ¿¤¹¤ë¹³ÂÎ¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¼£ÎÅÁ°¤«¤é¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃÆâ¤Ë¤ÏA¦Â¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¸Ê¹³ÂÎ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢º£¸å¤Î¹³ÂÎ¼£ÎÅ¤Î³«È¯¤ä¼£ÎÅÌô¤ÎÅêÍ¿ÊýË¡¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2025Ç¯10·î30ÆüÉÕ¤Ç¡¢¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ÖJournal of Alzheimer's Disease¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚËÜ¸¦µæ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡üA¦Â¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÎÆâ¤Ç»ºÀ¸¤µ¤ì¤¿A¦Â¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³ÂÎ¡Ê¹³A¦ÂIgG¼«¸Ê¹³ÂÎ¡Ë¤¬ÂÎ±ÕÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´û¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃÆâ¤Ë¤â¹³A¦ÂIgG¼«¸Ê¹³ÂÎ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¡ü¸½ºß¤ÎA¦Â¹³ÂÎÎÅË¡¤Ï½¼Ê¬¤ËÍ¸ú¤Ê¼£ÎÅ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃÆâ¤Î¹³A¦ÂIgG¼«¸Ê¹³ÂÎ¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¼£ÎÅÌô¤Î³«È¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê¡Û
¡¡ADÇ¾ÁÈ¿¥¤Ë¡¢¹çÀ®¤·¤¿A¦Â¤òÅêÍ¿¤¹¤ë¤È¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃ¤Ë·ë¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´û¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹çÀ®A¦Â¤ò²á¾ê¤ËÅêÍ¿¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃ¤¬¼¡Âè¤ËËÄÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃ¤Ï¾ï¤Ë°ìÄê¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃ¤Î·ÁÀ®²áÄø¤Ç¡¢A¦Â¤ÎÄÀÃå¤ËÈ¼¤¤Â¿¤¯¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤â¶¦¤Ë¶Å½¸¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌÈ±Ö¥°¥í¥Ö¥ê¥óIgG¹³ÂÎ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç²æ¡¹¤Ï¡¢ÅêÍ¿¤·¤¿¹çÀ®A¦Â¤¬·ë¹ç¤¹¤ëÆÃ°ÛÅª¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÂÎÆâ¤Ç»ºÀ¸¤µ¤ì¤¿A¦Â¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¸Ê¹³ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚËÜ¸¦µæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡¦ÃÎ¸«¡Û
¡¡°ì¤Ä¤Î·ë¹çÉô°Ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¶¥¹ç¤·¤Æ·ë¹ç¤¹¤ëÀ¼Á¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á´Ö¤Î·ë¹çÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¶¥¹ç·ë¹ç¥¢¥Ã¥»¥¤Ë¡¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¸¦µæÊ¬Ìî¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥Ã¥»¥¤Ë¡¤òÁÈ¿¥ÀÚÊÒ¾å¤Ë±þÍÑ¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÁÈ¿¥¶¥¹ç·ë¹ç¥¢¥Ã¥»¥¤Ë¡¡×¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¢¥Ã¥»¥¤Ë¡¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ADÇ¾ÁÈ¿¥¤ËÅêÍ¿¤·¤¿¹çÀ®A¦Â¤ÈÆÃ°ÛÅª¤Ë·ë¹ç¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¡¢¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¶²òÁü¸²Èù¶À¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃÆâ¤Ç¡¢ÅêÍ¿¤·¤¿¥Ó¥ª¥Á¥ó²½¹çÀ®A¦Â42¡ÊBio42¡Ë¤ÈIgG¹³ÂÎ¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2A¡Ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÌÈ±ÖÄÀ¹ßË¡¤ª¤è¤Ó¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥Ö¥í¥Ã¥ÈË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Bio42¤¬ADÇ¾ÁÈ¿¥Æâ¤ÎIgG¹³ÂÎ¤ÈÄ¾ÀÜ·ë¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2B¡Ë¡£°Ê¾å¤Î¼Â¸³·ë²Ì¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¼¡¤Î·ëÏÀ¤¬Æ³¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃ¤Ë¤ÏBio42¤¬ÆÃ°ÛÅª¤Ë·ë¹ç¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿Þ1¡Ë¡£
¢¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃÆâ¤ÇBio42¤ÈIgG¹³ÂÎ¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿Þ2A¡Ë¡£
£ADÇ¾ÁÈ¿¥Æâ¤ÎIgG¹³ÂÎ¤ÏBio42¤ÈÄ¾ÀÜ·ë¹ç¤¹¤ë¡Ê¿Þ2B¡Ë¡£
¤³¤ì¤é3ÅÀ¤«¤é¡¢¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃÆâ¤Ë¤Ï¡¢Ç¾ÁÈ¿¥¤ËÅêÍ¿¤·¤¿Bio42¤¬·ë¹ç¤¹¤ë¹³A¦ÂIgG¼«¸Ê¹³ÂÎ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¿Þ1¾åÃÊ¡ËÅêÍ¿¤¹¤ëA¦Â¤È¤·¤Æ¡¢¶Å½¸À¤¬ºÇ¤â¹â¤¤A¦Â42¤ò¹çÀ®¤·¡Êº¸ÏÈÆâ1: Pep42¡Ë¡¢²Ä»ë²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËPep42¤ò¥Ó¥ª¥Á¥ó(2)¤ÇÉ¸¼±¤·¤ÆBio42 (3)¤âºîÀ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃ¤È·ë¹ç¤·¤¿Bio42¤ÏÃã¿§¤ËÀ÷¿§¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê4¡Ë¤¬¡¢¥Ó¥ª¥Á¥óÉ¸¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Pep42¤Ï·ë¹ç¤·¤Æ¤âÈ¯¿§¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê5¡Ë¡£Bio42¤ÎÎÌ¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡Ê1¦Ìg/ml¡Ë¡¢Bio42¤È¶¥¹ç¤¹¤ëPep42¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤ÆADÇ¾ÁÈ¿¥ÀÚÊÒ¤ËÅêÍ¿¤¹¤ë¤È¡¢Pep42/Bio42¤ÎÈæÎ¨¤¬0.01¡¢0.1¡¢1¡¢10¤È¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Bio42¤Î·ë¹ç¤ÏPep42¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁË³²¤µ¤ì¡¢¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃ¤ÎÀ÷¿§Ç»ÅÙ¤Ï¸º¾¯¤·¤Þ¤¹ (±¦É½)¡£¡Ê²¼ÃÊ¿Þ¡ËÁÈ¿¥¶¥¹ç·ë¹ç¥¢¥Ã¥»¥¤Ë¡¤Ë¤è¤ëÂåÉ½Åª¤ÊÀ÷¿§·ë²Ì¤Ç¤¹¡£Bio42¤Ï¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃ¤Ë·ë¹ç¤·¤ÆÃã¿§¤¯À÷¿§¤µ¤ì¡ÊÌðÆ¬¡Ë¡¢·ì´ÉÊÉ¡Ê¡ö¡Ë¤Ë¤â·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊA¡Ë¡£Pep42/Bio42¤ÎÈæÎ¨¤¬0.1¡ÊB¡Ë¡¢10¡ÊC¡Ë¤È¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢À÷¿§¤µ¤ì¤ë¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃ¤ÎÀ÷¿§Ç»ÅÙ¤È¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¿Þ2A¡ËÇ¾ÁÈ¿¥¤ËÅêÍ¿¤·¤¿Bio42¤ÈIgG¹³ÂÎ¤òÆó½Å·Ö¸÷À÷¿§¤·¡¢Á¯ÌÀ¤Ê²èÁü¤ò»£Áü¤Ç¤¤ëÄ¶²òÁü¸²Èù¶À¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃ¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Bio42¡ÊÎÐ¿§¡Ë¤ÈIgG¹³ÂÎ¡ÊÀÖ¿§¡Ë¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢²«¿§¤¤ÉôÊ¬¤¬»¶¸«¤µ¤ì¡ÊMerge¡Ë¡¢Î¾¼Ô¤Î¶¦Â¸¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¿Þ2B¡ËÌÈ±ÖÄÀ¹ßË¡¤Ë¤è¤ê¡¢Bio42¤Ë·ë¹ç¤¹¤ëADÇ¾ÁÈ¿¥Í³Íè¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò²ó¼ý¤·¤Þ¤¹¡£²ó¼ý¤·¤¿¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡Ê1¡Ë¤ÈADÇ¾ÁÈ¿¥¡Ê2¡Ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¹³IgG¹³ÂÎ¡ÊIgG¡Ë¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¸¡½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢IgG¹³ÂÎ¤ÈÆ±¤¸°ÌÃÖ¡ÊÌðÆ¬¡Ë¤Ë¥Ð¥ó¥É¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡Ê¡ö¡Ë¡¢IgG¹³ÂÎ¤¬Bio42¤ËÄ¾ÀÜ·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤Î¸¦µæÅ¸³«¤ª¤è¤ÓÇÈµÚ¸ú²Ì¡Û
¡¡¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AD¤ÎÍ¸ú¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¼£ÎÅË¡¤Î³ÎÎ©¤Ï½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢AD¤ËÂÐ¤·¤Æ¹³ÂÎÎÅË¡¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤Î´µ¼Ô¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÍ¸úÀ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼£ÎÅÈñ¤Ï¹â³Û¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿ÉûºîÍÑ¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âA¦Â¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¹³ÂÎÎÅË¡¤Î³«È¯¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¡Ö¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃÆâ¤Ë¤Ï¼£ÎÅÁ°¤«¤é¹³A¦ÂIgG¼«¸Ê¹³ÂÎ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Äó¾§¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¼£ÎÅÌô³«È¯¤äÅêÌôÊýË¡¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¿Þ3¡Ë¡£
¡AD¤äÇ§ÃÎ¾É´µ¼ÔÇ¾Æâ¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤Î¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç½Æ°ÌÈ±ÖÎÅË¡¤Î¤¿¤á¤ËÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿A¦Â¤Ï¡¢¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃÆâ¤Î¹³A¦ÂIgG¼«¸Ê¹³ÂÎ¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¡Ê¿Þ3, 1¡Ë¡£
¢¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃ·ÁÀ®»þ¤ËIgG¹³ÂÎ¤âA¦Â¤È¤È¤â¤Ë¶Å½¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼õÆ°ÌÈ±ÖÎÅË¡¤Î¤¿¤á¤ËÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿¹³A¦Â¹³ÂÎ¤â¥¢¥ß¥í¥¤¥ÉÈÃ¤Ë¶Å½¸¤µ¤ì¤ë¡Ê¿Þ3, 2¡Ë¡£
£·ì´ÉÊÉÆâ¤Ë¤â¹³A¦ÂIgG¼«¸Ê¹³ÂÎ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡Ê¿Þ1¡ö¡Ë¡¢¹³ÂÎ¼£ÎÅÌô¤ò²á¾ê¤ËÅêÍ¿¤¹¤ë¤ÈÌÈ±ÖÊ£¹çÂÎ¤¬·ì´ÉÊÉ¤ËÄÀÃå¤·¡¢ÉûºîÍÑ¤È¤·¤Æ¤Î·ì´É±ê¤òµ¯¤³¤¹¡Ê¿Þ3¡¢3¡Ë¡£
¼«¸Ê¹³ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢A¦Â¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¼£ÎÅ¸ú²Ì¤ÎÄã²¼¤äÉûºîÍÑ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ÆóÌÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆóÌÌÀ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Í¸ú¤Ê¿·µ¬¼£ÎÅÌô¤Î³«È¯¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÏÀÊ¸¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§One of the binding proteins for administered A¦Â appears to be anti-A¦Â IgG antibody in amyloid plaques
Ãø¡¡¡¡¼Ô¡§ Reisuke H. Takahashi⋆, Mayumi Yokotsuka, Ayako Nakamura, Toshitaka Nagao, Gunnar K. Gouras, Toshiki Uchihara¡Ê⋆¡§ÀÕÇ¤Ãø¼Ô¡Ë
·ÇºÜ»ïÌ¾¡§Journal of Alzheimer's Disease
£Ä£Ï£É¡§ https://doi.org/10.1177/13872877251389631
¡Ú¼ç¤Ê¶¥ÁèÅª¸¦µæ»ñ¶â¡Û
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê²Ê¸¦Èñ´ðÈ×¡ÊC¡Ë2 3 K 0 6 8 1 1
¡Ú¿ÍÂÎÉÂÍý³ØÊ¬ÌîHP¡Û
https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/shinryo/byouri/index.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
´ë²èÉô¡¡¹Êó¡¦¼Ò²ñÏ¢·È¿ä¿Ê¼¼
½»½ê¡§¢©160-8402¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É6-1-1
TEL¡§03-3351-6141¡ÊÂå¡Ë
¥á¡¼¥ë¡§d-koho@tokyo-med.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
