32歳・卵子が育ちにくいと診断された女性が妊娠 バザルト（R）妊活サポート報告｜grace+room（奈良県北葛城郡）
奈良県北葛城郡の grace+room（北谷セラピスト） より、32歳で妊娠に至った妊活事例が報告されました。
お客様は、病院で「卵子が育ちにくい、数が少ない」と指摘され、タイミング法による妊活を続けられていました。身体的な不調だけでなく、妊活クリニックでの対応に心が追いつかず「寄り添ってもらえないつらさ」を抱えて来店されたケースでした。
バザルト（R）妊活ケアを始めたきっかけは、担当医から「温めるケアを取り入れると良い」と勧められたこと。
施術は 月1回ペース で継続され、体調には次のような変化が見られました。
身体のだるさが軽減
生理周期の安定
リラックスしやすくなる
当初は妊活サポートコースのボディのみを受けていましたが、3回目の来店時にヘッドスパも追加。
その約1か月後に妊娠が判明し、「ヘッドスパも一緒に受けて良かった」との感想が寄せられています。
バザルト妊活導入サロン名：grace+room（グレースプラスルーム）
所在地：奈良県北葛城郡
担当セラピスト：北谷
HP：https://lit.link/graceplusroom
株式会社ウェルフィット（バザルト（R）スクール本部校）は、妊活期の女性が抱えやすい
冷え、血行不良、ホルモンバランスの乱れ、ストレス、自律の乱れ
といった課題に対し、遠赤外線温熱と深部加温による体質サポートの有効性に注目しています。
grace+room の北谷先生は、ボディケアの現場で「妊娠しにくい」「誰にも相談できない」という声を多く受け、寄り添える妊活ケアを提供したい思いからバザルト（R）を導入されています。
施術では特に
お悩みを丁寧に聞く姿勢
不安やストレスの軽減
“頑張らせない妊活”を意識した温熱ケア
を重視。
セラピストは「不安やストレスが少ない時の方が、体が整いやすく変化が早い」と話しており、身体と心の両面からのサポートが妊活の継続性を支えていることが伺えます。
北谷先生は、今後の目標として
「地域の婦人科と連携し、バザルト妊活を必要な方に届けていきたい」と語っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335279&id=bodyimage1】
