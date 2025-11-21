パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミングPCシリーズ「LEVELθ（レベル シータ）」より、AMD Radeon™ RX 9060を搭載したラインナップを追加。さらに、初回150台限定の特別記念モデルの販売を2025年11月21日（金）から開始いたしました。

■ 初回150台限定の特別記念モデルを販売！

LEVELθ（レベル シータ）のAMD Radeon™ RX 9060搭載ラインナップ追加を記念して、初回150台限定の特別記念モデルを2025年12月18日（木）15:59までの期間限定で販売中です。※特別記念モデルは予告無く販売を終了させて頂く場合がございます。※初回150台限定はAMD Radeon™ RX 9060搭載 特別記念モデルの各モデルでの合計台数となります。

■ Radeon™ RX 9060とは

Radeon™ RX 9060は、最新のAMD RDNA™ 4アーキテクチャーを採用し、性能と電力効率のバランスに優れたグラフィックスカードです。フルHDゲーミングに最適なパフォーマンスを発揮し、8GBのGDDR6メモリを搭載。高速なデータ転送と安定した描画性能を実現します。さらに、前世代から改良されたCU（コンピュートユニット）の処理効率が向上し、IPCとGPUクロックの強化により、全体のパフォーマンスが引き上げられました。加えて、最新のAMD FSR 4に対応し、AIを活用したアップスケーリングとフレーム生成が可能となり、これまで以上に滑らかで高解像度な映像体験を提供します。

■ 抜群のコスパ、広がる楽しみ。LEVELθ

LEVELθ（レベル シータ）は、これからPCでゲームを始めたい初心者からPCを買い替え予定の経験者まで、幅広い人にお送りする高コストパフォーマンスゲーミングPCです。コスパを追求しながらも搭載パーツを厳選することで、ゲームを快適にプレイ可能なスペックを実現。コスパとスペック、デザインを兼ね備えたLEVELθでPCゲームをお楽しみください。

■ 初心者にも安心のスターターキットをご用意

ゲームの楽しみを最大化するには、プレイヤーをサポートする優れたデバイスが必要です。LEVELθ（レベル シータ）では、高性能でデザイン性に優れたゲーミングデバイスをオプションでご用意。プレイヤーの素早い動きや、ゲーム内の細かな音、仲間へのメッセージをしっかり伝えることで、快適でスムーズなゲームプレイを実現します。

■ コストパフォーマンスに優れたCPUを採用

手軽にゲームを楽しめるパソコンを実現するため、リーズナブルでかつパフォーマンスに優れたCPU「AMD Ryzen™ プロセッサー」を採用。ゲームプレイにあたって十分な性能を発揮することはもちろん、マルチコア/マルチスレッドにより複数のプログラムを効率よく処理することが可能で、ボイスチャットや動画の配信などを行いながらでも快適にゲームをプレイすることができます。

◇ LEVELθ（レベル シータ） 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/level_theta_m.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251121_2&utm_content=nonpay

■ モデルのご紹介

下記は、LEVELθ（レベル シータ）のRadeon™ RX 9060搭載モデル例になります。他にも複数のラインナップをご用意しております。【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-M1P5-R45-PGX-SP販売価格：119,700円※カラーバリエーションはカスタマイズページより選択できます。https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1189984&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251121_2&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 5 4500 / AMD B550 / DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 9060 8GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 650W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源製品名：LEVEL-M1A6-R75F-PGX-SP販売価格：134,800円※カラーバリエーションはカスタマイズページより選択できます。https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1189987&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251121_2&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 5 7500F / AMD A620 / DDR5 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 9060 8GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 650W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源製品名：LEVEL-M1A6-LCR78D-PGX-SP販売価格：184,800円※カラーバリエーションはカスタマイズページより選択できます。https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1189990&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251121_2&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 7 7800X3D / AMD A620 / DDR5 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 9060 8GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 650W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源

製品名：LEVEL-M2P5-R57X-PGX-SP販売価格：134,800円※カラーバリエーションはカスタマイズページより選択できます。https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1189994&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251121_2&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 7 5700X / AMD B550 / DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 9060 8GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 650W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源製品名：LEVEL-M2A6-R77-PGX-SP販売価格：154,800円※カラーバリエーションはカスタマイズページより選択できます。https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1189996&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251121_2&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 7 7700 / AMD A620 / DDR5 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 9060 8GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 650W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源

※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

