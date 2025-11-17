Cognizant、3Cloudを買収、Microsoft AzureサービスとエンタープライズAI変革における主導的立場を確立





・CognizantのAIビルダー戦略を推進し、AI駆動型オペレーションに向けた最新インフラ上で、顧客がエンタープライズAIソリューションを迅速に構築、展開、拡張できるように支援します。

・3CloudのAzure、データとAI、アプリケーション・イノベーションの専門知識を、Cognizantのグローバルな事業規模、技術フレームワーク、業界知見と統合し、世界最大級のMicrosoftパートナーを創出します。

・21,000名以上のAzure認定スペシャリストと、Microsoftの「2025 U.S. SI Partner of the Year」および「U.S. Channel Partner of the Year」を含む数十の受賞歴を有する、最も実績豊富なMicrosoft AIパートナーの1つを生み出す予定です。

ニュージャージー州ティーネック、2025年11月13日 /PRNewswire/ -- Cognizant（NASDAQ：CTSH）は、独立系Microsoft Azureサービス・プロバイダー最大手であり、Azure専用AI導入ソリューションのグローバル・リーダーである3Cloudの買収に関する最終合意書を締結しました。本買収により、3Cloudが持つデータとAI、アプリケーション・イノベーション、企業向けクラウド・プラットフォームにおける高度な能力が加わり、Cognizantは企業向けAI導入準備とデジタル・トランスフォーメーションにおける戦略的パートナーとしての役割を強化します。



今回の買収により、CognizantのAzureポートフォリオが大幅に拡充されるとともに、AI主導のビジネス変革を可能にする、エンジニアリング集約型の複雑な案件における専門性も深化します。3Cloudは、銀行および金融サービス、医療、テクノロジー、消費財セクターを中心に、主に企業規模の顧客基盤にサービスを提供しています。3Cloudは2020年以降、Microsoft Azureを活用したビジネス変革への強い需要を背景に、年率20％の有機的成長を達成し、2025年には20％以上の成長が見込まれています。Microsoftは、2025年第3四半期（MSFT 2026年度第1四半期）において、Azureおよびその他のクラウド・サービスが前年比40％成長したと報告しています。

「今回の買収は、顧客の企業AIの未来を力強く支えるというCognizantの戦略における重要な一歩です」と、CognizantのCEOであるRavi Kumar Sは述べています。「Azureに関する3Cloudの深い専門知識、業界に即したアプローチ、そして長年にわたるMicrosoftとのパートナーシップにより、顧客がAIの導入を加速する中で、さらに大きな価値を提供できるようになります。両社の統合により、Azureエコシステムにおける革新と影響力の新たな基準を確立する態勢が整いました。」

CognizantのエンタープライズAIアプローチは、組織がAIソリューションを迅速に構築・展開・拡張できるよう支援することに重点を置いています。3CloudのAzureおよびデータ・AI専門知識を、Cognizantの実績あるプラットフォームと技術フレームワークに統合することで、顧客はAIイノベーションを加速するエンドツーエンドのエコシステムから恩恵を受けられます。買収完了後、3Cloudは1,000名以上のAzure専門家およびエンジニアと1,500件以上のMicrosoft認定資格をCognizantの能力に追加します。また、米国で約700名を含む3Cloudの従業員約1,200名が、全世界で約20,000名に上るCognizantのAzure認定アソシエイトに加わります。

「Cognizantの一員となることで、顧客と従業員に新たな機会が生まれます」と3CloudのCEOであるMike Rocco氏は述べています。「エンタープライズAI導入準備を推進するという共通のビジョンと、クラウド、アプリケーション・イノベーション、データ分野における両社の強みを組み合わせることで、顧客はAzureの潜在能力をグローバル規模で最大限に活用できるようになります。インテリジェント・ビジネスの未来を形作る共同作業を楽しみにしています。」

「Microsoft AzureはAI変革に最適なプラットフォームであり、Cognizantが3Cloudを買収したことで、Azureエコシステムにおいて最も能力と実績を備えたパートナーの1社が誕生します」と、Microsoftの商用事業部門最高経営責任者であるJudson Althoff氏は述べています。「私たちは今回の買収が相互の顧客にもたらす可能性に興奮しています。これにより顧客はAzureとAIの力を活用し、大規模なビジネス革新を推進できるようになります。」

3Cloudは元Microsoft幹部によって設立され、数十年にわたる経験と技術的卓越性の実績を持ち、複数の「Microsoft Partner of the Year」賞や業界表彰を受賞しています。

3CloudとCognizantの統合により、Azure消費収益への影響力においてMicrosoftの最大規模のグローバル・パートナーの1つが誕生し、Cognizantの長年にわたる戦略的Microsoftパートナーとしての地位がさらに強化されます。

3Cloudのサービス提供およびデリバリー・モデルは、Azure認定を受けたコア・グローバル・デリバリー・チームを軸に構築されており、MicrosoftのAzureパイプラインの価値を最大限に引き出すように特別に設計されています。同チームは、最新のデータ・プラットフォーム、クラウドネイティブAIアプリケーション開発、高度な分析、マネージド・サービスにおいて確かな実績を有しています。3CloudはElite Databricksパートナーでもあり、データとAIプログラムにおける深い専門知識で知られ、顧客が次世代のインサイトを引き出せるように支援しています。

3Cloudは、データ＆AI、ヘルス＆ライフ・サイエンス、Azure移行、ソリューション評価、アプリケーション近代化などのカテゴリーで複数の「Partner of the Year Awards」を受賞し、世界トップクラスのMicrosoft Azureパートナーとして認められています。その継続的な評価（「2025 Microsoft U.S. Channel Partner of the Year」、「2024 Americas Partner of the Year for Data and AI」を含む）は、企業顧客向けに革新的で影響力の大きいAzureソリューションを提供する同社のリーダーシップを裏付けています。CognizantはMicrosoftから最高栄誉も受賞しており、直近では「2025 Intelligent Automation Partner of the Year」、「Americas SI Partner of the Year」、「U.S. SI Partner of the Year」、「GitHub AI Services Partner of the Year」の各賞を獲得しています。

今回の買収は、必要な規制当局の承認およびその他の完了条件を満たすことを条件に、2026年第1四半期に完了する見込みです。財務詳細は、まだ公開されていません。

Cognizantについて

Cognizant（Nasdaq: CTSH）は、現代のビジネスを支えるエンジニアリング企業です。私たちは、お客様が技術を最新化し、プロセスを再考し、体験を変革し、急速に変化するこの世界で先行できるよう支援します。そして共に協力し、日常の生活を向上させています。詳細については、www.cognizant.comまたは@cognizantをご覧ください。

3Cloudについて

3Cloudは「クラウド生まれ」のゴールド認定Microsoft Azureテクノロジー・コンサルティング企業であり、Azureエキスパート・マネージド・サービス・プロバイダーとして、多岐にわたる業界の顧客にクラウド戦略、設計、実装、およびマネージド・サービスを提供しています。Microsoftの元幹部陣によって設立された3Cloudは、経験豊富なクラウド・アーキテクトや技術者チームと、Microsoftの営業・エンジニアリング部門との強固なネットワークを融合させ、究極のAzure体験を顧客に提供します。3Cloudは世界トップクラスのMicrosoft Azureパートナーとして認められ、データ＆AI、ヘルス＆ライフ・サイエンス、Azure移行、ソリューション評価、アプリケーション近代化など、複数のカテゴリーで「Microsoft Partner of the Year Award」を受賞しています。3Cloudは1,000名以上のAzure専門家とエンジニアを擁し、1,500件以上のMicrosoft認定資格を保持しています。3Cloudはイリノイ州シカゴに本社を置き、テキサス州ダラスにオフィスを構え、北米全域の顧客をサポートしています。

3CloudはGryphon Investorsのポートフォリオ企業です。

顧問

Mayer BrownがCognizantの法律顧問を務めました。Lazard, Inc.がGryphon Investorsの財務顧問を務め、Kirkland & Ellis LLPが法律顧問を務めました。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国私的証券訴訟改革法のセーフハーバー規定に基づく将来の見通しに関する記述が含まれており、これらの情報の正確性は、将来の出来事に関するリスク、不確実性、および仮定に左右され、必ずしも正確であるとは限りません。これらの記述には、3Cloudの事業に関する明示的または黙示的な将来の見通しに関する記述が含まれますが、これらに限定されません。これには、予想される成長、提案されている取引の予想される利益（シナジー効果、新たな事業機会、成長に関連する予想される利益を含む）、取引完了の予想時期、統合後の会社の計画、目的、期待、意図、およびその他の歴史的事実ではない記述が含まれます。これらの記述は約束や保証ではなく、さまざまなリスクや不確実性の影響を受けます。その多くは私たちの制御を超えており、実際の結果がこれらの将来の見通しに関する記述で想定されている内容と大きく異なる可能性があります。既存および将来の投資家の皆様は、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないようご注意ください。これらの記述は、本書の日付時点の情報に基づいています。実際の結果が表明または暗示された内容と著しく異なる要因には以下が含まれます。取引から期待される利益が完全には実現しない、または実現までに予想以上の時間を要するリスク；取引の発表および進行中の状態による当事者企業の事業への混乱；取引に必要な承認を想定したスケジュールで、あるいは全く得られない可能性、および当該承認が取引完了後に当社に悪影響を及ぼす条件を課す、あるいは取引の予想される利益に悪影響を及ぼす条件を課すリスク；評判リスクおよび各社の顧客、サプライヤー、従業員、その他のビジネスパートナーによる本取引への反応；取引契約におけるクロージング条件が満たされない場合、または取引のクロージングに予期せぬ遅延が生じる場合、もしくは取引契約の終了を引き起こす可能性のある事象、変更、その他の状況が発生する場合；予期せぬ要因や事象の結果を含め、取引の完了に予想以上の費用がかかる可能性；取引後のCognizantの拡大した事業および運営の管理・監督に関連するリスク；3Cloudの事業および運営をCognizantに統合する際に、予想以上にコストがかかり困難となるリスク、または予期せぬ要因や事象の結果を含め、3Cloudの事業を当社事業と統合できないリスク；一般的な競争環境、経済状況、政治情勢、市場環境、その他当社または3Cloudの将来の業績に影響を及ぼす可能性のある要因（これには、一般的な経済状況、当社が競争する市場の競争的かつ急速に変化する性質、人材獲得競争とその従業員の採用・定着への影響、AIベースの技術を効果的に活用する当社の能力、サイバー攻撃に起因する法的・評判・財務リスク、移民や税制を含む規制環境の変化などが含まれます）。将来の業績に影響を与える可能性のあるその他の要因については、最新の年次報告書（Form 10-K）および米国証券取引委員会（SEC）へのその他の提出書類に記載されています。Cognizantは、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、適用される証券取引法で義務付けられている場合を除き、いかなる将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。

