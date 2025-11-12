こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
令和７年１１月１２日
公益財団法人千葉市産業振興財団
電 話 ０４３－２０１－９５０６
E-MAIL sangyosozo@chibashi-sangyo.or.jp
ビジネス交流会「スタートアップ経営者が語る “創業のリアル” ～挑戦から学ぶ成功のヒント～」を開催します
千葉市産業振興財団では、創業者や創業を志す皆様へ勇気と学びの特別な時間として、創業初期に直面する現実的な課題やその解決の道筋を立てる機会としてビジネス交流会を開催しますので、お知らせします。
１ 趣旨
まさに今、事業を成長軌道に乗せようと奮闘しているスタートアップ経営者を招き、 起業に向けた取組みや気づきにつながる学びの場を提供いたします。また、創業希望者や創業間もない事業者、専門家などの新たなネットワークづくりの場とすることも目的とします。
２ 日時
令和７年１２月５日（金） １４：００～１７：００（開場１３：３０）
３ 会場
公益財団法人千葉市産業振興財団 会議室
（千葉市中央区中央２－５－１ 千葉中央ツインビル２号館８階）
４ 内容（詳細は、別添チラシのとおり）
スタートアップ経営者から事業を始めたきっかけや創業当初の想い、現在の事業内容や今後の展望について講演いただき、講演後には登壇者によるパネルディスカッションを実施します。
５ 参加対象者
創業希望者、創業間もない事業者など３５名程度
６ 参加費
無料
７ 問い合わせ
〒２６０―００１３
千葉市中央区中央２―５―１ 千葉中央ツインビル２号館８階
公益財団法人千葉市産業振興財団 産業創造課
電話 ０４３―２０１―９５０６ ＦＡＸ ０４３―２０１―９５０７
Ｅメール sangyosozo@chibashi-sangyo.or.jp