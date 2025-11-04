寺岡精工は2025年11月に創業100周年を迎えました

※バネの原理を用いた多回転式の商業用自動秤。

創業者・寺岡豊治は、1925年に世界初の「寺岡式敏感自動秤」を開発しました。計量部に商品を載せるだけで針がぴたりと目方を指すこのはかりは、重りを使った棹秤が一般的であった当時、商店の人々に驚きと革新をもたらしました。

また、製品を先渡しする“日掛けの分割払い方式”を導入。日銭商売であった食品小売店に向けて、購入へのハードルを下げる画期的な販売方法をも発明しました。

やがてその使いやすさが評判を呼び、「寺岡式敏感自動秤」は“はかりの新しい常識”として広く受け入れられるようになりました。

