世界の医療用センサー市場、2031年に293億米ドルへ到達予測―年平均成長率（CAGR）6.7％で進化するスマートヘルスケアの未来
世界の医療用センサー市場は、2022年の164億米ドルから2031年には293億米ドルへと拡大する見込みであり、2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）6.7％で成長すると予測されています。この成長は、医療のデジタル化・遠隔医療の普及・スマートデバイスの技術革新によって加速しており、今後10年間で医療現場の構造を大きく変革する分野として注目されています。
医療用センサーの役割：生体情報を可視化する革新的技術
医療用センサーとは、圧力・温度・光・音・動作などの物理的刺激を感知し、それを電気信号として変換・出力する装置を指します。これにより、臨床医や研究者は、患者の生理状態をリアルタイムで観測・解析することが可能になります。心拍数・血圧・血糖値・呼吸数・酸素濃度など、身体のあらゆるデータを高精度で測定できるため、診断・治療・健康管理における重要な基盤技術となっています。近年では、センサーの小型化と高感度化が進み、ウェアラブル機器や体内埋め込み型センサーにも応用されるなど、応用範囲が飛躍的に広がっています。
成長の原動力：デジタルヘルスと遠隔医療の融合
医療用センサー市場を牽引する最大の要因は、遠隔医療およびデジタルヘルスソリューションの急速な普及です。高齢化の進行と慢性疾患患者の増加により、在宅医療やリモートモニタリングの需要が拡大しています。特にCOVID-19パンデミック以降、非接触型診療やオンライン診断の重要性が急速に高まり、ウェアラブルデバイスやスマートウォッチに搭載された医療用センサーが日常的に活用されるようになりました。
また、IoT（モノのインターネット）技術やAIによるデータ解析の進化により、医療用センサーが収集する膨大な生体データをもとに、疾患の早期発見や予防医療の実現が可能になっています。このようなテクノロジー融合によって、医療用センサーは単なる測定装置から「診断支援プラットフォーム」へと進化を遂げつつあります。
地域別動向：アジア太平洋が成長の中心に
地域別に見ると、北米と欧州がこれまでの主要市場でしたが、今後の成長を牽引するのはアジア太平洋地域です。中国、日本、インド、韓国などでは、医療インフラの整備や政府のデジタルヘルス推進政策により、センサー技術の導入が急速に進んでいます。特に日本では高齢化が深刻化しており、在宅医療向けのウェアラブルセンサーやリモートモニタリングデバイスへの需要が高まっています。
一方で、北米市場では医療機関のデジタル変革が進み、AI診断・IoT連携医療機器が普及しています。欧州市場では、環境に配慮した低消費電力型センサーの開発が進んでおり、持続可能な医療機器設計が重視されています。
主要な企業:
● Analog Devices
● Sensirion
● STMicroelectronics,
● Texas Instruments
● NXP Semiconductors
● Tekscan
● Medtronic
● TE Connectivity
● Amphenol Corporation
● ON Semiconductor Corporation
主要用途：診断から治療、モニタリングまでの包括的活用
医療用センサーの用途は、診断、治療、そして患者モニタリングのすべての段階に広がっています。診断分野では、血糖値センサーやバイオセンサーが糖尿病管理を支援し、心電図センサーが心疾患の早期発見に寄与しています。治療分野では、手術支援ロボットや人工臓器におけるフィードバック制御システムとしてセンサーが活躍し、高精度な医療処置を可能にしています。
