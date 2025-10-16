日本スマートテキスタイル市場規模、シェア分析、成長動向および予測 - 2035年
KDマーケットインサイトは、市場調査報告書『日本スマートテキスタイル市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』を発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が的確なビジネス判断を行うための基礎資料となります。本調査では、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次調査の分析手法を用い、市場競争を評価し、競合他社のベンチマークおよび市場参入戦略（GTM）を把握しています。
日本のスマートテキスタイル市場に関する調査報告によると、市場は2025年～2035年の期間において年平均成長率（CAGR）20.6％を示し、2035年末までに15億4,870万米ドルの市場規模を達成すると予測されています。2025年には、市場規模は2億5,290万米ドルの収益と評価されました。
日本のスマートテキスタイル市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本のスマートテキスタイル市場は、技術革新、健康志向の高まり、そして繊維製造および先端電子工学の強固な基盤によって急速に成長しています。スマートテキスタイル（e-Textilesまたはインテリジェントファブリックとも呼ばれる）は、センサー、導電性繊維、マイクロエレクトロニクスを組み込んだ素材であり、温度・圧力・動きなどの外的刺激を感知・反応・適応する機能を持ちます。
高品質な繊維生産と最先端技術で知られる日本は、ウェアラブル技術、ナノテクノロジー、IoT機能を融合したスマートファブリック開発の最前線に立っています。これらのテキスタイルは、ヘルスケア、スポーツ、防衛、自動車、ファッションなど多様な分野で応用が進んでいます。
「Society 5.0」構想のもと、物理的イノベーションとデジタルイノベーションの融合を目指す政府施策が、スマート素材分野の研究および投資を促進しています。ウェアラブルヘルスモニタリング、パフォーマンス向上素材、適応型衣料システムなどのプロジェクトが進行中であり、日本の伝統的な繊維産業と先端材料科学・電子工学の融合が市場の力強い成長を支えています。
市場規模とシェア
日本のスマートテキスタイル市場は、繊維メーカー、テクノロジー企業、研究機関の密接な連携に支えられ着実に拡大しています。電子部品、精密製造、繊維イノベーションにおける日本のリーダーシップが、同国市場をアジア太平洋地域でも最も洗練された市場の一つに押し上げています。
スマートテキスタイルの採用は、特にヘルスケアおよびスポーツ分野で顕著であり、埋め込みセンサーを備えたウェアラブル生地が心拍数、筋肉活動、体温などの生理的パラメータを測定します。ファッション分野でも、LEDを組み込んだ衣服や温度調節機能を持つ衣料が注目を集めています。
さらに、防衛および自動車産業でも、防護服、シートセンサー、温度調整素材などにスマートファブリックが活用されており、多機能で耐久性の高いテキスタイルソリューションの需要を後押ししています。快適でデータ連携型のウェアラブル製品を求める消費者の増加により、国内生産およびR&D投資の加速が見込まれます。
