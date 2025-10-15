レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本グリーンアンモニア市場は、再生可能エネルギーの統合と持続可能な産業導入を背景に、2033年までに737億4288万米ドルに急増すると予測される
日本グリーンアンモニア市場は2024年に5億5660万米ドルと評価され、2033年までに737億4288万米ドルに達すると予測されている。2025年から2033年までの予測期間において、驚異的な年平均成長率（CAGR）72.81％で成長する見込みである。風力、太陽光、水力などの再生可能エネルギー源を用いて製造されるグリーンアンモニアは、従来のアンモニア生産に代わる持続可能な選択肢である。このプロセスでは、水を電気分解して水素を生成し、それを大気から抽出した窒素と結合させてアンモニアを形成する。これにより、エネルギー貯蔵や産業用途向けの環境に優しいソリューションを提供する。
成長を牽引する市場のダイナミクス
市場の成長の主な原動力は、再生可能エネルギーを長期的に貯蔵する必要性の高まりです。 限られた格子結合性とつながれる太陽および風容量の世界的な急速な拡張はエネルギー蓄積の解決の重要性を強調する。 日本グリーンアンモニア市場は、高密度で輸送可能な貯蔵水素の形態として機能し、信頼性の高いエネルギー供給を可能にします。 国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、世界の再生可能エネルギー容量は2022年に3,372GWに達し、水力発電は総容量の37％を占めています。 これらの傾向は、再生可能エネルギーインフラを支援する上でグリーンアンモニアの役割が高まっていることを強調しています。
市場拡大の課題
有望な成長見通しにもかかわらず、日本グリーンアンモニア市場生産の高い初期資本コストは抑制として機能します。 グリーンアンモニアプラントは資本集約型であり、典型的なプラント寿命は15～20年であり、グリーンフィールドプロジェクトのコストはアンモニア1トンあたり1,300～2,000米ドルです。 従来のアンモニアと比較して、グリーンアンモニアの生産は、主に電解槽の使用と再生可能電力の高コストのために、約1.5倍高価です。 これらの経済的障壁は、特に小規模生産者のための大規模な採用を制限し、市場の成長を抑制します。
技術革新と政府の支援を通じた機会
政府のインセンティブに支えられた革新的な技術の開発は、重要な市場機会を提示します。 世界中の政府は、持続可能な燃料の研究を奨励するための助成金、補助金、および財政支援を提供しており、民間投資の財政リスクを軽減しています。 ThyssenKrupp Uhdeのような企業は、再生可能エネルギーを使用してグリーンアンモニアを効率的に製造することができる高度なアルカリ水電解技術を開発しました。 また、インドのオリッサ州にあるグリーンアンモニア施設などのグローバルプロジェクトでは、国際的な協力と投資の拡大を反映して、年間400,000トンの生産を目指しています。
技術別市場区分
生産技術の中で、アルカリ水電解（AWE）は2024年に市場を支配しました。 この方法は、その費用対効果の高い電極、高いガス品質、および強化された耐久性のために広く好まれている。 交換可能な電解質および最低の触媒の低下は長期操作上の効率に貢献する。 AWEの採用は、グリーンアンモニア生産者の収益成長を世界的に促進し続けると予想されます。
主要企業のリスト：
● ENEOS Corporation
● Chiyoda Corporation
● Yara International
