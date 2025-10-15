『電気自動車（EV）用パワーエレクトロニクス』の技術、サプライチェーン、10年間の詳細な市場予測をまとめた最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2025年10月15日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「電気自動車用パワーエレクトロニクス 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年10月8日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「電気自動車用パワーエレクトロニクス 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Power Electronics for Electric Vehicles 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 345
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/power-electronics-for-electric-vehicles/1125
本調査レポートでは、電気自動車（EV）用パワーエレクトロニクスに関するEV業界におけるワイドバンドギャップ（WBG）半導体のトレンドと用途、SiCの急速な普及、GaNの今後の可能性について解説しています。原材料から自動車メーカーまで、現行のSi IGBTと破壊的なSiC MOSFETを取り巻くEVパワーエレクトロニクスのサプライチェーンをIDTechExが考察します。合弁事業や提携が急速に進んでいる変化の激しい分野で、インバータ技術の動向、800Vアーキテクチャ、車載充電器（OBC）やDC/DCコンバータに搭載される低電力用途向けWBGの強みを取り上げます。EV向け市場全体が2034年までに700億ドル規模に到達するなど、2024年から2035年にかけての予測を出しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331676&id=bodyimage1】
「電気自動車用パワーエレクトロニクス 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要
■ パワーエレクトロニクス動向（SiC、GaN、集積化）
■ SiC MOSFETサプライチェーン
■ Si IGBTサプライチェーン
■ 自動車用GaN関連企業
■ EVパワーエレクトロニクス熱管理
■ インバータ、車載充電器、DC/DCコンバータの10年間予測
「電気自動車用パワーエレクトロニクス 2026-2036年」は以下の情報を提供します
- 電気自動車（EV）用パワーエレクトロニクスの進歩に関する洞察：インバータ、車載充電器（OBC）、DC/DCコンバータ
- ワイドバンドギャップ（WBG）半導体GaNとSiCの採用
- 800Vアーキテクチャとパワーエレクトロニクス集積化の分析
- EVパワーエレクトロニクス業界におけるその他の主なトレンド
- 10年間の詳細予測（ドル・GW）
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/power-electronics-for-electric-vehicles/1125
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
プレスリリース詳細へ