世界のメチオニン市場展望：2031年に126億米ドル規模へ成長、CAGR 9.3％を達成
メチオニンは、硫黄を含む必須アミノ酸の一つであり、人間および動物の成長や健康に欠かせない栄養素です。特に体内のタンパク質合成や代謝機能に深く関わり、筋肉の発達や細胞の保護に寄与しています。近年、畜産業界や食品産業、さらに医療・栄養分野における需要の高まりを背景に、世界のメチオニン市場は急速に拡大しています。市場規模は2022年の56.7億米ドルから2031年には126億米ドルへと成長し、予測期間中（2023-2031年）の年平均成長率（CAGR）は9.3％に達すると見込まれています。
メチオニンの特性と用途の広がり
メチオニンは、体内で生成することができないため、外部からの摂取が必要な必須アミノ酸です。その硫黄成分は、細胞の酸化ストレスからの防御や解毒作用にも寄与し、免疫システムを支える役割を果たしています。産業的には、家畜飼料における必須栄養素として利用されることが最も一般的で、特に鶏や豚の成長促進に重要です。また、食品加工業界では栄養補助成分として、製薬業界では健康補助食品や医療用サプリメントとしての用途が広がっています。こうした多様な応用範囲が、今後の市場拡大を支える大きな要因となっています。
畜産業界における需要拡大
世界の畜産業界は人口増加と食肉需要の高まりを背景に、持続的な成長を遂げています。特に新興国市場では、生活水準の向上とともに動物性タンパク質の消費量が増加しており、栄養価の高い飼料添加物としてのメチオニン需要が急速に拡大しています。飼料にメチオニンを配合することで、動物の成長効率が改善され、飼料コスト削減や環境負荷の低減にもつながることから、持続可能な畜産経営の一環として注目を集めています。こうした動向は、今後のメチオニン市場の長期的成長を後押しする主要な推進力となるでしょう。
食品・栄養補助産業の成長要因
健康志向の高まりとともに、メチオニンを含む栄養補助食品や機能性食品への関心も拡大しています。抗酸化作用や肝機能改善効果が期待されるメチオニンは、ダイエットサプリメントやアンチエイジング製品の主要成分としても採用されており、特に北米・欧州市場での需要増が顕著です。また、ベジタリアンやビーガンの増加に伴い、動物由来以外のタンパク質を補完する成分としても注目されており、植物性食品との組み合わせによる利用拡大が予測されています。
技術革新と生産効率の向上
メチオニン市場の拡大を支えるもう一つの要因が、製造技術の革新です。従来の化学合成法に加え、バイオテクノロジーを活用した発酵法による生産が進展しつつあり、環境負荷を低減しつつ効率的に供給できる体制が整備されつつあります。これにより、供給の安定性が強化されるとともに、価格競争力の向上にもつながる見込みです。さらに、サステナブルな生産技術の導入は、各国の環境規制や持続可能な開発目標（SDGs）とも合致し、グローバル市場での競争優位性を確立する要素となっています。
地域別市場の展望
北米と欧州は、健康食品・サプリメント市場の成熟と家畜飼料需要の安定的成長により、引き続き大きなシェアを占めると見込まれます。一方、アジア太平洋地域は人口増加と食肉消費の拡大を背景に、最も高い成長率を示す地域となる可能性が高いです。特に中国やインドなどの新興国では、家畜飼料市場の拡大とともにメチオニン需要が急増することが予想されます。中東・アフリカや南米市場においても、畜産業の成長とともに需要が着実に拡大していくでしょう。
