レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本移動式破砕機およびスクリーナー市場は、自動化の導入と堅調な建設機械需要に支えられ、2033年までに6億1490万米ドルに達すると予測されている
日本移動式破砕機およびスクリーナー市場は2024年に1億5868万米ドルの規模に達し、2025年から2033年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.10％で拡大し、2033年までに6億1490万米ドルに急増すると予測されている。移動式破砕機・選別機は、鉱業、リサイクル事業、骨材生産に不可欠である。移動式破砕機は大きな岩塊を小さく砕き、選別機は異なる材料を分離することで最適な処理効率を確保する。
市場のダイナミクス
ドライバー：C＆D廃棄物管理と鉱業活動への強化された焦点
日本の厳しい廃棄物管理およびリサイクル規制は、世界で最も厳しいものの中でランク付けされています。 同国は、埋立地の使用を削減し、リサイクルを促進することを強調しており、建設および解体（C＆D）廃棄物を効率的に処理するための移動式粉砕機およびスクリーナーの強い需要を生み出している。 C&D材料をリサイクルすることは処分のコストを削減し、再使用可能な総計を提供し、環境および経済的な利点を提供する。 コンクリート、金属、その他の貴重な材料を効率的に選別-処理できるモバイル機器は、日本の環境-経済目標と一致しています。
さらに、鉱業の効率性、コスト管理、および運用の透明性を改善するための政府の取り組みは、市場の成長をサポートします。 国際的なブランドは、生産性と安全性を向上させるために、地元の日本企業と協力しています。 例えば、住友商事は2023年1月に菱刈金山にサンドビックAB社のオートマインシステムを導入し、地下の生産性、操業の透明性、安全性を向上させました。 このような技術統合により、日本でのモバイルクラッシャーやスクリーナーの採用が強化されています。
制約：限られたインフラと高い初期投資
市場の成長にもかかわらず、制約は残っています。 移動式粉砕機およびスクリーナーの高い費用は限られた財源および下部組織のギャップとつながれて、広まった採用を制限する。 調達と展開に必要な実質的な初期投資は、予測期間中の市場拡大に対する重要な障壁であり続けています。
機会：都市化とインフラ開発
道路、橋、トンネルなどの都市インフラプロジェクトの規模が拡大しているため、モバイル破砕およびスクリーニング装置の需要が高まっています。 政府の支援を受けた建設イニシアチブと住宅および商業開発の拡大には、効率的なオンサイト材料加工ソリューションが必要です。 移動式粉砕機およびスクリーナーはそれらを都市建設プロジェクトに必要にさせるダウンタイムおよび交通機関のコストを削減する。
自動化、スループットの向上、デジタルシステム統合などの技術の進歩により、市場機会がさらに拡大します。 日本のディーラーおよび顧客は高性能装置を採用するために積極的に全体的な革新を探検します。 例えば、Terex CorporationのFinlay製品の日本ディーラーである栗本は、lj-130ハイブリッドジョークラッシャーを直接評価し、その効率、供給能力、全体的な性能を観察するためにアイルランドを訪問した。 このような革新的な機械の採用は、予測期間にわたって日本の市場成長を促進すると予想されます。
主要企業のリスト：
● Finlay （Terex Corporation）
● Metso Corporation
