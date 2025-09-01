自動車用ピラー部品の世界市場2025年、グローバル市場規模（Aピラー、Bピラー、Cピラー、Dピラー）・分析レポートを発表
2025年9月1日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動車用ピラー部品の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、自動車用ピラー部品のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
世界の自動車用ピラー部品市場は、2023年時点で数億米ドル規模と推定され、2030年までにさらに拡大すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は安定的に推移する見通しです。自動車産業がこの市場の主要な成長ドライバーであり、世界自動車機構（OICA）のデータによれば、2017年には世界の自動車生産台数は9,730万台、販売台数は9,589万台と過去10年間でピークを記録しました。その後、2018年に世界経済の拡大が鈍化し、市場は減少傾向となりましたが、2022年時点で世界の自動車生産台数は8,160万台に達しています。
現在、世界の自動車の90%以上はアジア、ヨーロッパ、北米の3地域に集中しており、アジアが全体の56%、ヨーロッパが20%、北米が16%を占めています。最大の生産国は中国で世界全体の約32%を占め、日本は2022年に350万台以上を輸出し世界最大の自動車輸出国となっています。
________________________________________
産業チェーンと市場構造
自動車用ピラー部品産業は、原材料調達、成形・加工、組み立て、最終的な車体製造までの複数工程から構成されます。ピラーパーツは車体の骨格を形成し、構造強度や衝突安全性の確保に不可欠です。製品はAピラー、Bピラー、Cピラー、Dピラーに分類され、それぞれ異なる車両構造部分を支えます。Aピラーはフロントガラス両側、Bピラーは前後ドア間、CピラーやDピラーは車両後部の構造を担い、車種やデザインに応じた形状と強度が求められます。
________________________________________
地域別市場動向
北米および欧州は、政府の安全基準強化や環境規制への対応、消費者の安全意識向上により、安定成長を続けています。アジア太平洋地域、特に中国は、自動車需要の高さと政策支援、製造基盤の強さにより、世界市場の中心的地位を占めています。インド、韓国、日本も重要な生産拠点であり、輸出競争力を持っています。南米ではブラジルを中心に自動車産業の拡大が進み、中東・アフリカでは新興市場としての成長余地が大きいとされています。
________________________________________
市場分析の枠組み
レポートは以下の観点で市場を評価しています。
● 市場規模・セグメント：販売数量（K Units）、売上高、タイプ別・用途別の市場シェア分析。
● 産業分析：規制、技術革新、消費動向、業界構造の評価。
● 地域分析：各地域の政策、経済、消費行動に基づく市場機会の特定。
● 市場予測：需要予測、新興トレンド、成長要因の見極め。
________________________________________
主要企業分析
主要企業には KIRCHHOFF Automotive、Gestamp、TOYOTETSU、Magna International Inc.、Aisin Seiki Co., Ltd.、GEDIA Automotive Group、G-Tekt Corporation、Martinrea International Inc.、Meleghy Automotive、Grupo Antolin、Huazhong Holding が含まれます。これら企業は車体安全性や軽量化を目的とした新素材導入、製造効率化、グローバル供給体制の強化を進めています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動車用ピラー部品の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、自動車用ピラー部品のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
世界の自動車用ピラー部品市場は、2023年時点で数億米ドル規模と推定され、2030年までにさらに拡大すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は安定的に推移する見通しです。自動車産業がこの市場の主要な成長ドライバーであり、世界自動車機構（OICA）のデータによれば、2017年には世界の自動車生産台数は9,730万台、販売台数は9,589万台と過去10年間でピークを記録しました。その後、2018年に世界経済の拡大が鈍化し、市場は減少傾向となりましたが、2022年時点で世界の自動車生産台数は8,160万台に達しています。
現在、世界の自動車の90%以上はアジア、ヨーロッパ、北米の3地域に集中しており、アジアが全体の56%、ヨーロッパが20%、北米が16%を占めています。最大の生産国は中国で世界全体の約32%を占め、日本は2022年に350万台以上を輸出し世界最大の自動車輸出国となっています。
________________________________________
産業チェーンと市場構造
自動車用ピラー部品産業は、原材料調達、成形・加工、組み立て、最終的な車体製造までの複数工程から構成されます。ピラーパーツは車体の骨格を形成し、構造強度や衝突安全性の確保に不可欠です。製品はAピラー、Bピラー、Cピラー、Dピラーに分類され、それぞれ異なる車両構造部分を支えます。Aピラーはフロントガラス両側、Bピラーは前後ドア間、CピラーやDピラーは車両後部の構造を担い、車種やデザインに応じた形状と強度が求められます。
________________________________________
地域別市場動向
北米および欧州は、政府の安全基準強化や環境規制への対応、消費者の安全意識向上により、安定成長を続けています。アジア太平洋地域、特に中国は、自動車需要の高さと政策支援、製造基盤の強さにより、世界市場の中心的地位を占めています。インド、韓国、日本も重要な生産拠点であり、輸出競争力を持っています。南米ではブラジルを中心に自動車産業の拡大が進み、中東・アフリカでは新興市場としての成長余地が大きいとされています。
________________________________________
市場分析の枠組み
レポートは以下の観点で市場を評価しています。
● 市場規模・セグメント：販売数量（K Units）、売上高、タイプ別・用途別の市場シェア分析。
● 産業分析：規制、技術革新、消費動向、業界構造の評価。
● 地域分析：各地域の政策、経済、消費行動に基づく市場機会の特定。
● 市場予測：需要予測、新興トレンド、成長要因の見極め。
________________________________________
主要企業分析
主要企業には KIRCHHOFF Automotive、Gestamp、TOYOTETSU、Magna International Inc.、Aisin Seiki Co., Ltd.、GEDIA Automotive Group、G-Tekt Corporation、Martinrea International Inc.、Meleghy Automotive、Grupo Antolin、Huazhong Holding が含まれます。これら企業は車体安全性や軽量化を目的とした新素材導入、製造効率化、グローバル供給体制の強化を進めています。