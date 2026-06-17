LANA、話題沸騰中の「翼の折れたエンジェル」のカバー音源を配信リリース！Lyric Videoのプレミア公開も決定
LANAが、6月17日に、SNSやライブでも話題沸騰中の「翼の折れたエンジェル」のカバーをリリース。さらにLyric Videoが、同日21時にプレミア公開されることも決定した。
■「翼の折れたエンジェル」は、1985年に中村あゆみがリリースした名曲
5月に国内最大級のHIP HOPフェス『POP YOURS 2026』のヘッドライナーを務め、「Red Bull Cherry Edition」のコラボレーションソング「Diamonds in the Sky」や、Tinderの2026 ブランドキャンペーンソングにもなっている「Drama Queen」などでも話題のLANA。
「翼の折れたエンジェル」は、1985年に中村あゆみがリリースし、40年以上たった今でも愛され続ける名曲。LANA自身も、青春時代の辛い時間を、母親に教わったこの曲に救われ、「大人にならなきゃ」ともがく同世代の若者に捧ぐべく、カバー歌唱した。
2025年11月に、SNS上で一瞬だけ歌唱データの一部を公開し、2026年に実施中のツアーでも歌唱。すでに10～20代や、原曲世代から多くの反応が寄せられているなかで、熱が冷めきらないうちのリリースとなった。
令和に生き、最新のスタイルを提示しながらも、昭和の「あの頃」の日本のユースソウルも感じさせるLANA。まさに垢抜けや早熟が美徳とされる現代において、大人になりきれないティーンのもどかしさを描いたこの歌が、LANAの歌声により再び日本の若者のソウルを揺さぶる。
なお、LANAは、8月4日・5日に、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて『LANA LIVE TOUR 2026 “DIAMONDS IN THE SKY”』のファイナル公演を実施する。
■リリース情報
2026.06.17 ON SALE
LANA
DIGITAL SINGLE「翼の折れたエンジェル」（Cover）
https://LANA-DIVA.lnk.to/tsubasa
■関連リンク
LANA OFFICIAL SITE
https://lanal7.com