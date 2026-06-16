ユニクロのTシャツ「2000円以下で異質のクオリティ」「どれも一軍レベル」絶対に買わなきゃ損する“3つの最高傑作”
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆ユニクロで買えるマストバイTシャツ3点
今回は、ユニクロで買える「マストバイTシャツ」を3点紹介します。
「コスパよくおしゃれなTシャツを手に入れたい」そんなニーズに的確に答えてくれる傑作だけを集めたラインナップです。デザイン・素材・シルエットをしっかり解説するので、ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回紹介するのは下記の3アイテムです。
・ユニクロU：ドライEXクルーネックTシャツ 1990円
・ユニクロ：エアリズムコットンオーバーサイズTシャツ／5分袖 1290円
・ユニクロ：ウォッシャブルミラノリブニットTシャツ 2990円
◆▼ユニクロU：ドライEXクルーネックTシャツ
まず紹介するのは、ユニクロUの「ドライEXクルーネックTシャツ」。2年ほど前からユニクロUが定期的に展開し続けている、バランスの取れた名作です。ファッション性と機能性をここまで高次元で両立したTシャツは、ユニクロにもそうそうありません。
デザインはポケットさえついていない、クルーネックの超シンプル仕様。万人受けする無難な作りだからこそ、着こなしはめちゃめちゃ簡単で、コーディネートが一撃でまとまります。
それでいて大人っぽく見せてくれるのに、着心地は抜群。ストレッチが効いていて動きやすく、ドライ機能も搭載されているので、汗をかいても安心です。さらに、汗をかきやすい部分にはメッシュの切り替えまで仕込まれており、見た目だけでなく機能性までとことん追求されています。
◆2000円以下とは思えない「異質のクオリティ」
機能重視のTシャツは見た目を犠牲にしがちですが、このTシャツに限ってそんな損は一切ありません。素材はポリエステルとナイロンの混紡。高級感を前面に打ち出すタイプではないものの、安っぽさを完全に見せない仕上げで、1990円という価格を考えると明らかに異質のクオリティを誇ります。
シルエットはクルーネックがやや緩め、袖丈は肘が隠れる位置、袖幅も身幅もゆとりがあり、丈はほんの少し長めと、ちょうど今のスタンダードを押さえたリラックスフィットの一着。このシルエットなら時代遅れな印象は一切出ず、どんなコーデでも無難に着こなせます。
サイズはワンサイズアップ推奨。カラーはブラック一択です。黒以外は素材感が少し部屋着や肌着に見えてしまうので、迷わずブラックを選んでください。見た目も大事だけど機能性も譲れない、そんな大人の男性にオススメです。
◆▼ユニクロ：エアリズムコットンオーバーサイズTシャツ／5分袖
次に紹介するのは、ユニクロの「エアリズムコットンオーバーサイズTシャツ／5分袖」。登場から4〜5年、一世を風靡したユニクロを代表するTシャツです。すでに手元にある人も多いはずですが、もしまだ持っていないのであれば、ここで必ず押さえておいてください。
デザインは丸首のクルーネック、ポケットなしのシンプルなTシャツ。ただ、ユニクロらしく素材がすごいです。表に出てくる部分は高級感あるコットン糸、肌に触れる裏側はエアリズムの糸という二重構造。表はコットンだから高級感や表情を損なわず、裏のエアリズムが接触冷感と速乾を一手に引き受けてくれるという画期的なアイテムです。
エアリズムはユニクロを代表する夏の高機能素材で、汗をかいても乾きやすく、肌触りもサラサラ。見た目はかっこいいのに機能も抜群という、夏のTシャツとして不可能を可能にした一着と言えます。
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆ユニクロで買えるマストバイTシャツ3点
今回は、ユニクロで買える「マストバイTシャツ」を3点紹介します。
「コスパよくおしゃれなTシャツを手に入れたい」そんなニーズに的確に答えてくれる傑作だけを集めたラインナップです。デザイン・素材・シルエットをしっかり解説するので、ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
・ユニクロU：ドライEXクルーネックTシャツ 1990円
・ユニクロ：エアリズムコットンオーバーサイズTシャツ／5分袖 1290円
・ユニクロ：ウォッシャブルミラノリブニットTシャツ 2990円
◆▼ユニクロU：ドライEXクルーネックTシャツ
まず紹介するのは、ユニクロUの「ドライEXクルーネックTシャツ」。2年ほど前からユニクロUが定期的に展開し続けている、バランスの取れた名作です。ファッション性と機能性をここまで高次元で両立したTシャツは、ユニクロにもそうそうありません。
デザインはポケットさえついていない、クルーネックの超シンプル仕様。万人受けする無難な作りだからこそ、着こなしはめちゃめちゃ簡単で、コーディネートが一撃でまとまります。
それでいて大人っぽく見せてくれるのに、着心地は抜群。ストレッチが効いていて動きやすく、ドライ機能も搭載されているので、汗をかいても安心です。さらに、汗をかきやすい部分にはメッシュの切り替えまで仕込まれており、見た目だけでなく機能性までとことん追求されています。
◆2000円以下とは思えない「異質のクオリティ」
機能重視のTシャツは見た目を犠牲にしがちですが、このTシャツに限ってそんな損は一切ありません。素材はポリエステルとナイロンの混紡。高級感を前面に打ち出すタイプではないものの、安っぽさを完全に見せない仕上げで、1990円という価格を考えると明らかに異質のクオリティを誇ります。
シルエットはクルーネックがやや緩め、袖丈は肘が隠れる位置、袖幅も身幅もゆとりがあり、丈はほんの少し長めと、ちょうど今のスタンダードを押さえたリラックスフィットの一着。このシルエットなら時代遅れな印象は一切出ず、どんなコーデでも無難に着こなせます。
サイズはワンサイズアップ推奨。カラーはブラック一択です。黒以外は素材感が少し部屋着や肌着に見えてしまうので、迷わずブラックを選んでください。見た目も大事だけど機能性も譲れない、そんな大人の男性にオススメです。
◆▼ユニクロ：エアリズムコットンオーバーサイズTシャツ／5分袖
次に紹介するのは、ユニクロの「エアリズムコットンオーバーサイズTシャツ／5分袖」。登場から4〜5年、一世を風靡したユニクロを代表するTシャツです。すでに手元にある人も多いはずですが、もしまだ持っていないのであれば、ここで必ず押さえておいてください。
デザインは丸首のクルーネック、ポケットなしのシンプルなTシャツ。ただ、ユニクロらしく素材がすごいです。表に出てくる部分は高級感あるコットン糸、肌に触れる裏側はエアリズムの糸という二重構造。表はコットンだから高級感や表情を損なわず、裏のエアリズムが接触冷感と速乾を一手に引き受けてくれるという画期的なアイテムです。
エアリズムはユニクロを代表する夏の高機能素材で、汗をかいても乾きやすく、肌触りもサラサラ。見た目はかっこいいのに機能も抜群という、夏のTシャツとして不可能を可能にした一着と言えます。