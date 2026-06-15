元HKT48でユーチューバーの“ゆうこす”こと菅本裕子（32）が、15日までに自身のXを更新。

昨年3月に第1子となる男児を出産したゆうこす。産前53キロから産後80キロになったことを明かしていた。

この日、80キロから51キロまで減量したことを報告し、ビフォーアフターの写真を公開。「妊娠中28kg増え、無痛の麻酔効かなくなり、産院出たあと即大学病院入院！だったけど、1年で戻した 筋肉量減らさず、体脂肪率10%減！わーい！」と喜び、「厳密に言うと、大学病院で1週間で水分だけで8kgほど落ちたので、減量で言ったら20kgくらい！それを1年かけてだから、1ヶ月1.5kg減のペースでございます」と報告した。

この投稿には「私も今ジム行って絶賛ダイエット中なのでモチベになります ゆうこすちゃんすごすぎます」「ゆうこす見てたらモチベ爆上がる」「YouTuberやインフルエンサーあるあるの53キロまで太りました→ダイエットします！→45キロになりました！より、なんか好」と、さまざまなコメントが寄せられた。