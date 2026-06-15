10年以上前のガラケーを捨てようとしたら、友人に「レア機種なら売れるかも」と言われてビックリ…。古い携帯に値段がつくことはあるのでしょうか？

10年以上前のガラケーでも売れることはある

10年以上前のガラケーでも、買い取りしてもらえることはあります。すべての端末が高く売れるわけではありませんが、コレクション目的や部品取り、海外需要などによって価値が残っているケースがあるためです。

例えば、発売当時に人気があった機種や流通量が少なかった機種、デザイン性が高い機種は、古くても欲しい人がいます。二つ折り携帯やスライド式携帯など、今では見かけにくい形の端末は、懐かしさを感じる人にも注目されやすいでしょう。

ただし、「古い＝必ず高い」わけではありません。買い取り価格は機種や状態によって変わりますが、多くの場合は数百円から数千円程度にとどまります。

特に汚れが目立つ端末や電源が入らない端末は再販売が難しいため、値段がつかないケースも少なくありません。それでも、捨てる前に一度査定へ出してみる価値はあります。買い取り対象になれば、処分費をかけずに手放せるだけでなく、思わぬ収入につながる可能性もあるでしょう。



値段がつきやすいガラケーには共通点がある

値段がつきやすいガラケーには、いくつかの共通点があります。特に重要なのは、電源が入って動作確認ができることです。動作確認ができる端末は、買い取り店側も再販売しやすく、査定でも評価されやすくなります。

そのため、画面割れがないか、ボタンが反応するか、充電できるかといった点も確認されます。次に、付属品の有無です。箱や説明書、充電器、卓上ホルダー、電池パックなどがそろっていると、査定額が上がる可能性があります。特にレア機種の場合は、端末そのものだけでなく、当時の箱や説明書などにも価値を感じる人がいるためです。

また、限定カラーやコラボモデルも注目されやすい傾向です。アニメやブランド、キャラクターとのコラボ品は、携帯電話としてではなくコレクター品として見られることがあります。家に眠っている端末が珍しい色や特別仕様の場合はすぐに捨てず、まずは型番を調べて価値を確認してみるとよいでしょう。



ガラケーを売る前はデータ消去と付属品の確認をする

古いガラケーを売る前に、必ずデータを確認しましょう。電話帳やメール、写真、メモ、発着信履歴などには、個人情報が残っている場合があります。そのまま売却すると個人情報が第三者に見られるおそれがあるため、初期化できる機種の場合は、設定画面から本体を初期化しておくことが大切です。

ただし、暗証番号を忘れて初期化できない場合は、無理に操作せず、携帯会社や買い取り店に相談しましょう。また、買い取りショップによっては、初期化をしていない端末は買い取ってもらえない場合もあります。

そのため、事前に買い取り条件を確認し、必要であればデータ消去に対応している業者を選ぶと、安心して手放しやすくなります。

あわせて、本体のデータだけでなく、SIMカードやSDカードが残っていないかも確認してください。これらには電話番号を特定する固有IDや契約情報、写真などが入っていることがあります。

端末本体だけを売るつもりでも、カード類を入れたままにするとトラブルにつながるおそれがあります。売却前には本体のスロットを開け、カード類を抜き忘れていないか確認しておきましょう。

さらに、付属品も探しておきましょう。箱や充電器が見つからなくても売れる場合はありますが、付属品がそろっていたほうが査定で有利になりやすいです。

特に充電器は動作確認に必要なため、充電器なしだと「動作確認不可」として大幅に減額されることがあります。少しでも査定で有利になるよう、査定前に引き出しや収納ケースを確認し、見つかった付属品は本体と一緒に出しましょう。



古いガラケーは捨てる前に価値を調べてみよう

10年以上前のガラケーでも、機種や状態によっては値段がつくことがあります。特に、人気機種や限定モデル、状態のよい端末、付属品がそろっている端末は、買い取り対象になる可能性があります。

一方で、売れない端末を家庭ごみとして適当に捨てるのは避けたいところです。携帯電話には金・銅・レアメタルなどの金属資源が含まれており、小型家電として回収される場合があります。古いからとすぐに捨てず、売却と回収の両方を確認してから、自分に合った方法で手放しましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー