モデルで実業家のMALIA.(43)が13日、自身のインスタグラムを更新。長男でJ2横浜FCのDF新保海鈴(23)の応援で、Jリーグオールスター戦の開かれたMUFGスタジアム(国立競技場)を訪れたことを報告した。



【写真】女手ひとつで育てた息子に連れてきてもらった、最高の大舞台

6万人超で埋まったスタジアムで、女の子を抱っこした後ろ姿を投稿。「今回帰国のメインイベント 海鈴、ありがとう、ママ感無量です」とつづり、居住するドバイから遠路駆けつけ、息子の勇姿を見守った。



J2・J3の東A組に選出された新保は、計3試合のうち2試合で先発出場するなど優勝に貢献。母の見守る前で、ベストイレブンにも輝いた百年構想リーグの有終を飾った。



MALIA.は6月2日、海鈴の球宴出場とベストイレブン選出を記念して、幼少の頃にハワイで撮影したビーチでの2ショットを投稿。シングルマザーとして駆け抜けてきた日々を振り返っていただけに、息子の晴れ姿に感慨もひとしおだ。ファンからは「優勝おめでとうございます」「めっちゃ誇らしいですよね」などとエールが送られている。



MALIA.はこれまで4度の結婚と離婚を経験。海鈴は最初の夫で元日本代表だった田中隼磨氏との間に誕生した。夫で元格闘家の故山本“KID”徳郁さんとの間には2人の子供、元Jリーガーでプロサッカー選手の佐藤優平との間に子どもはなく、元Jリーガーでモデルの三渡洲舞人の間に第4子がいる。



（よろず～ニュース編集部）