西野未姫、娘＆息子との親子3ショット添え近況を報告「にっこりしたお顔がママとそっくり」「かわいい〜〜」 夫は極楽とんぼ・山本圭壱
元AKB48のメンバーでタレントの西野未姫（27）が10日、自身のインスタグラムを更新。長女・にこりちゃん（1）、長男・頑馬くん（がんば・0）との親子3ショットを公開した。
【写真】「にっこりしたお顔がママとそっくり」娘＆息子との親子3ショット披露の西野未姫
西野は今年5月8日に第2子となる頑馬くんを出産。自宅では、家族4人での新しい生活をスタートさせたばかりだ。
この日の投稿では「最近の日常はこんな感じです」と紹介し、ソファーに座りにこりちゃんと頑馬くんを両手に抱える様子や、にこりちゃんが頑馬くんと遊ぶように接するほほ笑ましいシーンを写真で披露。
「2人の育児は想像より大変な事は多いけど、2人への愛おしい気持ちで頑張れています」と、2児の母となって間もない素直な心境をつづっている。
コメント欄には「かわいい〜〜」「なんて素敵な写真」「3人とも良いお顔 とっても癒されます」「にこちゃん大きくなりましたね」「にっこりしたお顔がママとそっくりで愛おしい親子」「子育て頑張ってね マイペースで」「みきちゃん無理せずねー」などと、さまざまな声が寄せられている。
西野は2022年11月、お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）との結婚を発表。24年10月に第1子・にこりちゃん、今年5月8日に第2子となる長男・頑馬くんが誕生した。
【写真】「にっこりしたお顔がママとそっくり」娘＆息子との親子3ショット披露の西野未姫
西野は今年5月8日に第2子となる頑馬くんを出産。自宅では、家族4人での新しい生活をスタートさせたばかりだ。
この日の投稿では「最近の日常はこんな感じです」と紹介し、ソファーに座りにこりちゃんと頑馬くんを両手に抱える様子や、にこりちゃんが頑馬くんと遊ぶように接するほほ笑ましいシーンを写真で披露。
コメント欄には「かわいい〜〜」「なんて素敵な写真」「3人とも良いお顔 とっても癒されます」「にこちゃん大きくなりましたね」「にっこりしたお顔がママとそっくりで愛おしい親子」「子育て頑張ってね マイペースで」「みきちゃん無理せずねー」などと、さまざまな声が寄せられている。
西野は2022年11月、お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）との結婚を発表。24年10月に第1子・にこりちゃん、今年5月8日に第2子となる長男・頑馬くんが誕生した。