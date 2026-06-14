「自分からのお願いなのですが…」日本代表の新主将・板倉滉が呼びかけ「ともに戦って欲しい」「どれだけ結束して戦えるかが一番重要」

「自分からのお願いなのですが…」日本代表の新主将・板倉滉が呼びかけ「ともに戦って欲しい」「どれだけ結束して戦えるかが一番重要」