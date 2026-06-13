「マジもんのバケモンやんか」GACKT、53歳とは思えない筋肉美を披露！ 「スタイル良すぎ」「鍛え抜かれた体」
歌手のGACKTさんは6月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。53歳とは思えない鍛え抜かれた体を披露しました。
【写真】GACKT、53歳の筋肉美を披露！
GACKTさんは「ボクの人生で太ったことは一度もないよ。むしろ一日一食のボクは、どうやったら痩せなくて済むかを考えることの方が多い。わざわざ心配してくれてありがとう。オマエも体には気をつけてくれ」と返したことを明かし、「ちなみに、ボクは別にムキムキになりたいわけでもない。ただ、死ぬまでやりたいことをやれるように、毎日体を整えているだけ。トレーニングも特別なことじゃない。歯を磨くのと同じ。そんな感覚だ」とトレーニングについての感覚を述べたうえで、「GACKT、53歳。まあ、こんな感じ」と鍛え抜かれた自身の筋肉美を披露しています。
コメントでは「今日もかっこいいがすぎています」「スタイル良すぎるよ」「とても53歳には見えませんね！」「胸筋と腹筋のバランス最高！」「すごい身体」「53とは思えないぐらいの鍛え抜かれた体」「年齢含めてマジもんのバケモンやんか」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】GACKT、53歳の筋肉美を披露！
「GACKT、53歳。まあ、こんな感じ」GACKTさんは「【人は他人を心配しているようで、自分の価値観を投影している】」と書き出し、1枚の写真を投稿。随分と連絡を取っていない知り合いから久しぶりに「GACKTさんも太ったらしいですね。大丈夫ですか？ 」との連絡がきたのだそう。不思議に思って「どうした急に？」と返すと、「ニュースで見たので連絡してみました！」とのこと。
コメントでは「今日もかっこいいがすぎています」「スタイル良すぎるよ」「とても53歳には見えませんね！」「胸筋と腹筋のバランス最高！」「すごい身体」「53とは思えないぐらいの鍛え抜かれた体」「年齢含めてマジもんのバケモンやんか」などの声が寄せられています。
「頑張ってる証の筋肉カッコイイです」2025年5月の投稿でも「ボクが筋トレを好きでやっていると思っている人もいるみたいだが、実は【楽しい】と思ったことは一度もない」と書き出し、鍛え上げた体を披露しているGACKTさん。筋トレのメリットをつづって「断言する。筋トレをやってマイナスになることは無い」と締めくくっています。ファンからは「凄く説得力があります」「GACKTのむきむきお姿は美しい」「なんとも美しい筋肉美」「わっ、めっちゃムキムキ」「さすがのストイックさだけあってかっこよすぎます！！！」「頑張ってる証の筋肉カッコイイです」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)