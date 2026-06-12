お笑いタレント・千原ジュニア（52）が11日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。結婚時の義実家への訪問を振り返る場面があった。

ジュニアは2015年9月に一般女性と結婚し、現在は3人の男児のパパ。新婚ゲストとのトークの中で、両家へのあいさつが話題に挙がると「俺も行ったわ！スーツ着て」。

結婚のあいさつのために義実家を訪問、義家族とはこの時が初対面だったといい「行って、玄関開けたらお義母さんが“わーーーー！！！”って。（お相手がジュニアだと）知ってるけどホンマにそうやったんや！みたいな感じで。マジでチャレンジジョイってこんな感じなんやろうな」と、義母の反応を、高田純次や今田耕司が務めたおなじみCMでたとえ、共演者を笑わせた。

さらに「それで、どうも〜！みたいな感じでいったら、お義父さんはそうじゃないから“お〜、そりゃそうやな”みたいな」と義母のキャピキャピ反応とは対照的に、うつむき加減で控えめに驚く義父の様子を再現。

この状況に、本来の“MC力”が発揮できなかったといい「結局、おばあちゃんが回しに回して」とぶっちゃけ。共演者は大笑いだった。