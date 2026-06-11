福岡が横浜BCから谷口光貴を期限付きで獲得…「新たな目標に向かってチャレンジする」

6月11日、ライジングゼファー福岡は、谷口光貴が横浜ビー・コルセアーズより期限付移籍で加入することが決定したと発表した。なお、同選手とは2026－27シーズンの選手契約を締結したことが明かされている。

奈良県出身で現在33歳の谷口は、190センチ87キロのシューティングガード兼スモールフォワード。中央大学から2015年に東芝ブレイブサンダース神奈川（現：川崎ブレイブサンダース）へ加入し、その後は滋賀レイクスや香川ファイブアローズ、熊本ヴォルターズなどでプレーした。2023－24シーズンから2シーズンにわたって福岡に在籍したのち、2025－26シーズンは横浜BCへ移籍。同シーズンのB1リーグ戦では35試合に出場して1試合平均2.7得点0.4リバウンド0.1アシストという成績を残し、来シーズンは1シーズンぶりの古巣復帰となる。

今回の加入に際して、谷口がクラブを通じて寄せたコメントは以下のとおり。

「ライジングゼファーフクオカのファン・ブースターの皆さま、お久しぶりです。



また皆さまの前でプレーできることをうれしく思っています。



帰ってきたという感情は全くなく、新たなチームで新たな目標に向かってチャレンジする気持ちでオファーを受けることに決めました。



一度チームを離れてもなお、必要としてくれることをありがたく思っています。その想いに応えるべく、全力を尽くしていきます。



新たなシーズン、楽しんでいきましょう！」

【動画】谷口光貴｜2025-26シーズン終了インタビュー