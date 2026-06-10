ふぉ〜ゆ〜、名古屋公演では毎日飲み歩く 共演者のうれしい一言「この関係性続けような」
「飲み方が成長しました」
4人組グループ・ふぉ〜ゆ〜が10日、都内で行われた舞台『隅田川ヤングロード物語3〜嗚呼！星屑の彼方にふぉ〜エヴァー〜』プレスコール取材会に登壇。名古屋公演を回顧した。
【集合ショット】素敵な笑顔！役衣装で取材に応じたふぉ〜ゆ〜ら
今作は、「隅田川ヤングロード物語」シリーズの最新作。東京の下町にある寂れた商店街・隅田川ヤングロードを舞台に、ライフ・コメディを描く。
6日と7日は名古屋公演が行われたが、初日が千秋楽くらいの長さだったという。名古屋での思い出を問われると、メンバーたちは「毎日飲みに行っていました」とにっこり。
辰巳雄大は、「ほろよいになった石田（明）さんが『たつみん、舞台終わってもこの関係性続けような』って」と共演するNON STYLEの石田から言われたうれしい一言を明かした。また、次の日に残さない飲み方をするようになったそうで、越岡裕貴は「飲み方が成長しました」と誇らしげ。
今年は武道館公演などが控えているため、ライブリハーサルも始まっているという。
石田から「稽古期間は飲みに来なかったです。振り付けに必死でした」と明かされると、福田悠太は裏では真面目だということがバレるとして「やめてくださいよ」と焦る表情を見せた。
今作は、名古屋公演を皮切りに、きょう10日から21日までは東京・サンシャイン劇場、27日から28日までは大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで上演される。
4人組グループ・ふぉ〜ゆ〜が10日、都内で行われた舞台『隅田川ヤングロード物語3〜嗚呼！星屑の彼方にふぉ〜エヴァー〜』プレスコール取材会に登壇。名古屋公演を回顧した。
【集合ショット】素敵な笑顔！役衣装で取材に応じたふぉ〜ゆ〜ら
今作は、「隅田川ヤングロード物語」シリーズの最新作。東京の下町にある寂れた商店街・隅田川ヤングロードを舞台に、ライフ・コメディを描く。
6日と7日は名古屋公演が行われたが、初日が千秋楽くらいの長さだったという。名古屋での思い出を問われると、メンバーたちは「毎日飲みに行っていました」とにっこり。
今年は武道館公演などが控えているため、ライブリハーサルも始まっているという。
石田から「稽古期間は飲みに来なかったです。振り付けに必死でした」と明かされると、福田悠太は裏では真面目だということがバレるとして「やめてくださいよ」と焦る表情を見せた。
今作は、名古屋公演を皮切りに、きょう10日から21日までは東京・サンシャイン劇場、27日から28日までは大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで上演される。