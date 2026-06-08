５月６日（日本時間７日）に左ヒジの遊離軟骨除去手術を受けたタイガースのタリク・スクバル投手（２９）が７日（同８日）、ハイＡ級のウェストミシガンで術後初となるリハビリ登板に臨んだ。５回２安打無失点、無四球、６奪三振と上々の内容で最速９９マイル（約１５９・３キロ）をマーク。５４球投げて４４球がストライクだった。

復帰は手術後から早くて３か月と言われたが、わずか１か月でマウンドに立った。それでも投げ足りなかったのか、スクバルは降板後にもブルペン入りして追加の投げ込みを行った。スクバルは米メディアに「今日は良い１日だった。ストライクをたくさん投げた気がします。今日はずっと集中していました」と明るく答えたという。

復帰については「計画はある」としながら「必要な時に決めよう。次にいつ投げるか教えても意味がない。今回はしっかり立ち直らせないといけないんだ」と語るにとどめた。一方、タイガースのＡ・Ｊ・ヒンチ監督は順調ならリハビリ登板は１試合にとどめ、すぐにでもメジャー復帰させたい考えを明かしている。

スクバルが負傷者リスト（ＩＬ）から解除される１２日（同１３日）からチームはア・リーグ中地区で首位に立つガーディアンズとの３連戦を控えており、ここで戦列復帰する可能性が高い。

２年連続でサイ・ヤング賞に輝いているスクバルは今季、７試合に先発して３勝２敗、防御率２・７０を記録している。