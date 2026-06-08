セリアアイテムの「じゃない使い方」“神アレンジ”4選 冷蔵庫のマヨネーズが絶対に倒れないほか…裏ワザに注目
“ずぼら夫婦の快適くらしハック”をテーマに便利なライフハックを発信している、のり家（@norike_kurashi_hack）さんが、8日までに自身のインスタグラムを更新。セリアのアイテムを使った「じゃない使い方4選」を紹介した。
【画像】キッチンの“プチストレス”解消！セリア「じゃない方」使い方4選
のり家さんは「普通に使ったらもったいない…！神アレンジまとめました」とコメントを添え、動画を投稿。動画内では、１、ワイヤーふきんかけをゴミ箱やラップ収納、まな板立てにする技、２、透明粘着フックを使った扉裏の簡易ゴミ箱、３、ヘアゴムホルダーを磁石で菜箸置き場にするアイデアを公開。
さらに、ガチでおすすめする4つ目として「コードクリップ」を使った冷蔵庫のマヨネーズ立てを紹介した。冷蔵庫のドアポケットにクリップを挟み、逆さまにしたマヨネーズの頭をポスッと差し込むだけで「絶対に倒れないスタンド」になるという。「パッと取れて、最後まで綺麗に出るから超ラクだよ！」と、日々のプチストレスを解消する目から鱗の裏ワザを公開した。
のり家さんは、快適に暮らしたい20代の共働き夫婦。「家事も片付けも正直ニガテ」だからこそ、「ラク」を最優先にした丁寧で頑張らない暮らしを発信している。自身のアカウントでは、30秒でわかる暮らしのアイデアや、買ってよかった神アイテムの忖度なしの紹介、頑張らずにQOL（生活の質）をアップさせる100均・便利グッズを活用した裏ワザを多数届けている。
【画像】キッチンの“プチストレス”解消！セリア「じゃない方」使い方4選
のり家さんは「普通に使ったらもったいない…！神アレンジまとめました」とコメントを添え、動画を投稿。動画内では、１、ワイヤーふきんかけをゴミ箱やラップ収納、まな板立てにする技、２、透明粘着フックを使った扉裏の簡易ゴミ箱、３、ヘアゴムホルダーを磁石で菜箸置き場にするアイデアを公開。
のり家さんは、快適に暮らしたい20代の共働き夫婦。「家事も片付けも正直ニガテ」だからこそ、「ラク」を最優先にした丁寧で頑張らない暮らしを発信している。自身のアカウントでは、30秒でわかる暮らしのアイデアや、買ってよかった神アイテムの忖度なしの紹介、頑張らずにQOL（生活の質）をアップさせる100均・便利グッズを活用した裏ワザを多数届けている。