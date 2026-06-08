「またパワハラ上司ですか」大手外資でメンタル退職の穴埋めに派遣される女性　“配属ガチャ”の裏にある事情を語る

派遣社員として新しい職場に行く際、「なぜ自分が呼ばれたのか」を察してウンザリすることがあるらしい。

投稿を寄せた東京都の50代女性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収750万円）は、大手外資系企業を中心に派遣で働いている。現場に入るたびに、「配属ガチャ」の裏側にあるシビアな現実に直面するという。（文：篠原みつき）

「なぜ派遣されたか理由がわかる」

女性は、新しい配属先に赴くたびに既視感を覚えるようだ。

「毎回派遣で、大手外資に派遣されると、なぜ派遣されたか理由がわかる。 前任者が傷病休暇もしくは異動願をだしその配属先にいられなくなった方のカバーで派遣されている」

急な欠員補充の裏には、大抵ろくでもない理由が隠れている。女性の派遣先も例外ではなかった。

「毎回、正規雇用の上司がパワハラで、前任者正規社員、派遣社員すら数人メンタルで退職及び異動になっている傾向が多い」

問題を起こす上司は正社員としてそのまま居座り、潰された部下の穴埋めとして即行で派遣社員が投入されるというサイクルだ。

「おかげで、またパワハラ上司ですか、日本の社会構造の課題、問題が露呈されていると思った。日本は正規雇用が何をしてもある程度守られるが派遣はこういう配属ガチャに会うことが頻繁に発生」

と、上司を選べない立場を嘆くように書いている。

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