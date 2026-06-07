タレントの成瀬いな（25）が7日までに自身のインスタグラムを更新。「ナインドラゴン」＆「ポケバイ」にまたがる姿を披露した。

「ポケバイとナインドラゴンで遊んできた 楽しかった プラベ浜松オートレース場にて」とつづり、オートレース用競走車をそのまま縮小したミニバイク「9DRAGON Display」やポケバイにまたがっている写真などをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「いなさん本当にオシャレで絵になる美しさで魅了されるほどステキな女性です」「ポケバイ美女子」「可愛い」「So cute」「バイク好きなガールズいなっち応援してます」などの声が寄せられている。

成瀬は、千葉県出身で、小学生では野球に熱中し、男子を押しのけてレギュラーとなった実力の持ち主。今もバッティングセンターで快音を飛ばし、野球中継のゲストも務めている。推しはロッテ。

2022年に「ミスFLASH2023」でセミファイナリストに選出。昨年度から、SHOOT BOXINGラウンドガール「SHOOT GIRLS」の一員として活躍中。昨年8月の鈴鹿8時間耐久レースでは、ゼッケン56のチーム「AOSHIMA MEGU with HAMAGUCH Racing」でレースクイーンと務めた。

今年4月に浜松オートレースヴィーナス10代目に就任。公式プロフィルは、身長1メートル61、3サイズはB・89、W・59。H・87。趣味はコスプレ、アニメ、ゲーム、旅行、バイク。特技は野球に加えて韓国語。愛車は、アメリカンタイプのヤマハ「ドラッグスター250」。