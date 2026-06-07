「親の七光り」を感じさせない、実力派だと思う二世タレントランキング！ 2位「長澤まさみ」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2026年5月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、タレントに関するアンケートを実施しました。その中から、「親の七光り」を感じさせない、実力派だと思う二世タレントランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、俳優の長澤まさみさんです。映画『世界の中心で、愛をさけぶ』や『キングダム』『コンフィデンスマンJP』シリーズなど、数々の大ヒット作で主演やヒロインを演じ、日本を代表するトップ俳優として君臨しています。父親はジュビロ磐田の初代監督を務めた元サッカー日本代表の長澤和明さんですが、その知名度に頼ることなく自らの演技力でキャリアを築き上げました。
▼回答者コメント
「スポーツと女優とジャンルが違う中で活躍していると思う」（40代男性／神奈川県）
「たくさんのドラマや映画に出ていて、人気のある女優さんだと思うからです」（40代女性／山形県）
「父とは別の分野で成功を収めているから」（30代女性／大阪府）
見事1位に輝いたのは、シンガーソングライターの宇多田ヒカルさんでした。15歳でリリースしたデビューシングル『Automatic/time will tell』がダブルミリオンを記録し、1stアルバム『First Love』は日本音楽史に残るセールスを記録。音楽プロデューサーの宇多田照實さんと、歌手の藤圭子さんという音楽一家に生まれながら、その類まれなる歌唱力と作詞・作曲センスで、唯一無二の歌姫として確固たる地位を築いています。
▼回答者コメント
「本人を先に知り後で親子関係があることを知ったため」（40代女性／福岡県）
「親とは方向性が異なるし、十分に個性と実力を感じるので」（70代女性／奈良県）
「天性の歌唱力が素晴らしい」（40代女性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：長澤まさみ／115票
2位にランクインしたのは、俳優の長澤まさみさんです。映画『世界の中心で、愛をさけぶ』や『キングダム』『コンフィデンスマンJP』シリーズなど、数々の大ヒット作で主演やヒロインを演じ、日本を代表するトップ俳優として君臨しています。父親はジュビロ磐田の初代監督を務めた元サッカー日本代表の長澤和明さんですが、その知名度に頼ることなく自らの演技力でキャリアを築き上げました。
「スポーツと女優とジャンルが違う中で活躍していると思う」（40代男性／神奈川県）
「たくさんのドラマや映画に出ていて、人気のある女優さんだと思うからです」（40代女性／山形県）
「父とは別の分野で成功を収めているから」（30代女性／大阪府）
1位：宇多田ヒカル／139票
見事1位に輝いたのは、シンガーソングライターの宇多田ヒカルさんでした。15歳でリリースしたデビューシングル『Automatic/time will tell』がダブルミリオンを記録し、1stアルバム『First Love』は日本音楽史に残るセールスを記録。音楽プロデューサーの宇多田照實さんと、歌手の藤圭子さんという音楽一家に生まれながら、その類まれなる歌唱力と作詞・作曲センスで、唯一無二の歌姫として確固たる地位を築いています。
▼回答者コメント
「本人を先に知り後で親子関係があることを知ったため」（40代女性／福岡県）
「親とは方向性が異なるし、十分に個性と実力を感じるので」（70代女性／奈良県）
「天性の歌唱力が素晴らしい」（40代女性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)