CRYXISが、新曲「Somewhere Over the Rainbow」を6月5日に配信リリース。また、あわせてリリックビデオも公開となった。

（関連：【映像あり】CRYXIS、fahad.k__editが監督した「Somewhere Over the Rainbow」リリックビデオ）

CRYXISは、YUJU（Vo）とBUNNY（Gt/Producer）によるオルタナティブユニット。2025年に「Break Me Out」でデビュー後、「LOVEisNIGHTMAREisPAIN」「Remedy」「Opus」をリリース。2026年には1st EP『Welcome To The PARADISE』を発表している。

プライド月間にあわせてリリースされた本作は、映画『オズの魔法使い』や『ウィキッド』から着想を得た楽曲。LGBTQ+の人々の解放と希望をテーマに、ニューメタル／シューゲイザーとエレクトロニクスを融合した壮大な一曲となっている。

YUJUは本作について、自由を奪われ苦しんできた人々の痛みが「ただ傷として消費されるのではなく、世界をより良く変えていく力へと昇華されてほしい」という思いを込めたと語る。さらにYUJUは、意味のない境界線や、人を縛るためだけに残り続ける伝統から目を覚まし、“一人ひとりの幸福や尊厳が当たり前に尊重される社会”を創っていきたいというメッセージも本作に託している。

また、BUNNYは一部の伝統的なキリスト教的価値観の中でLGBTQ+当事者が救済から遠ざけられてきた背景を踏まえ、「安心して生きられる場所を、虹の向こうに共に作りたい」とコメントしている。

さらに、リリックビデオはオマーン在住のインド人クリエイター fahad.k__editが監督を務め、楽曲の世界観を視覚的に表現した作品となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）