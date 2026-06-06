Netflix週間視聴ランキング（映画）：『爆弾』9週連続1位 グローバル1位の『レディース・ファースト?!』もランクイン【5/25/26 - 5/31/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（5月25日〜5月31日）を発表。日本における映画ランキングは、『爆弾』が9週連続1位を獲得した。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
2位には、5月30日より各配信サービスにて、見放題配信がスタートした『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』（2025年）が初登場。
人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。2020年にテレビアニメ化され、2023年にアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」が放送された。『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』は、五条悟と夏油傑の高専時代の過去を描いた全5話を再編集した劇場作品で、2025年5月に劇場公開されたもの。
当該週でグローバル週間ランキング（英語映画部門）で1位を獲得した『レディース・ファースト?!』が、5位にランクイン。
サシャ・バロン・コーエンとロザムンド・パイクが出演するコメディ映画で、傲慢だが魅力的な遊び人の男性が目を覚ますと、女性が大きな力を持つパラレルワールドに迷い込んでいた。富と権力を手に入れ、気ままな恋愛を楽しんできた彼は、これまでとはまったく違う生き方を余儀なくされる。
6位には、古川琴音主演のホラー映画『みなに幸あれ』が初登場した。2021年の「日本ホラー映画大賞」（主催：KADOKAWA）で大賞を受賞した下津優太監督の同名短編を、『呪怨』シリーズなどで知られる清水崇の総合プロデュースで長編映画化した作品。下津監督の商業映画デビュー作で、劇場公開2作目『NEW GROUP』は6月12日の公開を控えている。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（5月25日〜5月31日）
1：爆弾（トップ10入り週数：9）
2：劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折（1）
3：コンフィデンシャル：国際共助捜査（2）
4：極限境界線 救出までの18日間（2）
5：レディース・ファースト?!（1）
6：みなに幸あれ（1）
7：今日から俺は!! 劇場版（5）
8：怪盗グルーのミニオン超変身（3）
9：傲慢と善良（5）
10：あんのこと（3）
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2位には、5月30日より各配信サービスにて、見放題配信がスタートした『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』（2025年）が初登場。
人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。2020年にテレビアニメ化され、2023年にアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」が放送された。『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』は、五条悟と夏油傑の高専時代の過去を描いた全5話を再編集した劇場作品で、2025年5月に劇場公開されたもの。
サシャ・バロン・コーエンとロザムンド・パイクが出演するコメディ映画で、傲慢だが魅力的な遊び人の男性が目を覚ますと、女性が大きな力を持つパラレルワールドに迷い込んでいた。富と権力を手に入れ、気ままな恋愛を楽しんできた彼は、これまでとはまったく違う生き方を余儀なくされる。
6位には、古川琴音主演のホラー映画『みなに幸あれ』が初登場した。2021年の「日本ホラー映画大賞」（主催：KADOKAWA）で大賞を受賞した下津優太監督の同名短編を、『呪怨』シリーズなどで知られる清水崇の総合プロデュースで長編映画化した作品。下津監督の商業映画デビュー作で、劇場公開2作目『NEW GROUP』は6月12日の公開を控えている。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（5月25日〜5月31日）
1：爆弾（トップ10入り週数：9）
2：劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折（1）
3：コンフィデンシャル：国際共助捜査（2）
4：極限境界線 救出までの18日間（2）
5：レディース・ファースト?!（1）
6：みなに幸あれ（1）
7：今日から俺は!! 劇場版（5）
8：怪盗グルーのミニオン超変身（3）
9：傲慢と善良（5）
10：あんのこと（3）