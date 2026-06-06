歌手の中森明菜が６日放送のフリーアナウンサーの徳光和夫さんがパーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）にゲスト出演した。

録音放送となった出演。徳光さんは「愚問なんだけどね。中森明菜ほどの人にこういう質問をするのは愚問だと思うんだけど」と切り出し「明菜ちゃん、これまで残してきた財産がたくさんあると思うんだけど、一番好きな、２番目に好きな、３番目に好きな歌ってあるんですか？自分の曲で」と尋ねた

中森は「そうですね…みんな本当に一曲、一曲歌わせていただくたびに、この曲が、このメロが、みんなの心に届きますように…この言葉がみんなの心に響きますようにと思いを込めながら歌っているので歌わせていただいている中では本当にないんですけど」と明かし「できあがって改めてファンの子からお手紙をいただいたりとか、お手紙の内容を心に受け止めていく中では『帰省』っていう曲があるんですが、その曲は私、歌うのはすごく苦手なんです。すごくつらい時にレコーディングをしたので。歌うのもコンサートでもアンコールで２、３回歌ったのが最初で最後ぐらいなんですけど」と１９９８年にリリースした「帰省〜Ｎｅｖｅｒ Ｆｏｒｇｅｔ〜」への思いを明かした。

続けて「ファンの子のファンンレターでは『この歌は、明菜の中でも３本の指に入る、心に染みる曲ですから、ぜひ明菜さんの心にとどめて本当に大切に大切に歌い継いでいって欲しい曲です』というお言葉をたくさんのファンの方からいただくお手紙です」と明かしていた。これを受け番組では「帰省〜Ｎｅｖｅｒ Ｆｏｒｇｅｔ〜」を流していた。