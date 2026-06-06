アボカドとサーモンのちらし丼【材料】（2人分）アボカド 1個レモン汁 少々サーモン(刺身用) 100g長芋 5~6cm大葉 2~3枚<すし酢>砂糖 小さじ 2塩 小さじ 1/2酢 大さじ 2ご飯(炊きたて) 茶碗大盛り 2杯分<ワサビしょうゆ>練りワサビ 適量しょうゆ 適量【下準備】1、アボカドは縦に一周切り込みを入れ、両手でねじって2つに分ける。包丁の角で種を刺してねじり取り、皮をむく。横方向に幅5mmにスライスし、レモン汁をかけておく。2、サーモンは厚さ5mmに切る。3、長芋は皮をむいてぬめりを洗い流し、水気をきってせん切りにする。大葉は洗って水気をきり、せん切りにする。4、＜すし酢＞の材料を混ぜ合わせる。砂糖、塩が溶けにくい場合、電子レンジで1分程度加熱して温めると溶けやすくなります。電子レンジは600Wを使用しています。【作り方】1、炊きたてのご飯をボウルに入れ、＜すし酢＞を加えてうちわであおぎながら混ぜ、冷ましておく。ご飯を炊く時間、冷ます時間は調理時間に含まれません。2、(1)を器によそい、周りに長芋をのせる。中央にアボカドを輪に盛り付け、アボカドの上にサーモンを花のように巻く。長芋の上に大葉を散らし、＜ワサビしょうゆ＞の材料を添える。【このレシピのポイント・コツ】お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。お米は、最初に入れる水を最も吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。