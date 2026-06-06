32万回以上視聴されているのは、宿題をやりたい男の子が『ネコハラ』を受けているときの様子。投稿には、視聴者から「かまって欲しいんですね」「もー結局ずっと撫でて甘やかしたくなるやつですね」「可愛いから仕方がないね」など共感のコメントが届いています。

【動画：宿題をしたい男の子のもとに『構ってほしい猫』が来た結果…全然進まない状況】

宿題をやらないといけないのに

Instagramアカウント「ケイキューブ」に投稿されたのは、宿題を広げた男の子と、テーブルに乗った大きなハチワレ猫との攻防。どうやらハチワレちゃんは男の子に宿題をやってほしくないようで、漢字ドリルに足を乗せていたようです。

宿題への義務感からか、男の子は心を鬼にしてハチワレちゃんを手で押しのけつつ、ドリルを引っ張り出すことに成功。しかしハチワレちゃんは、のっしのっしと男の子へ近づいてきたといいます。

いよいよ宿題ができない状況に

目の前にハチワレちゃんに居座られてしまった男の子は、あきらめたような表情に。一方のハチワレちゃんは、うれしそうに男の子の手をくんくん嗅いでいたかと思うと…。

突然、男の子の手をがぶり！

「宿題なんかやらないで遊ぼうよ」とでも言いたげなハチワレちゃんは、意地でも宿題を進めようとする男の子の頭に顔を近づけて「ねえ」「ねえ」と軽い頭突きを繰り返していたとのこと。甘え方がちょっとアグレッシブな猫ちゃんのようです。

さすがにもう無理

どっしり居座るハチワレちゃんの足の隙間から宿題を進めていた男の子ですが、さすがに限界がきた様子。ハチワレちゃんに「どいて」「こっち」とジェスチャーでテーブルから下りるように伝えたそうです。

それでも動かないハチワレちゃんを抱えて下ろそうとしますが、何せ8キロある大きなにゃんこ。男の子の力では微動だにしなかったといいます。仕方なく男の子はハチワレちゃんをなで始め…。残念ながら、ハチワレちゃんの勝利が確定してしまったとのことでした。

男の子があきらめる瞬間を見届けた視聴者からは、「抱っこ紐に入れるしかないっすね」「先生に正直に言えば許してくれるって」などのアドバイスが寄せられていました。

Instagramアカウント「ケイキューブ」には、賑やかな3兄弟の日常や、ハチワレちゃんを含めた3匹の猫、サバンナモニター、ハムスター、ウーパールーパーの姿も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ケイキューブ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。