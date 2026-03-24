◆男子プロゴルフツアー メジャー第２戦 ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯 第２日（５日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４３１ヤード、パー７０）

１３位から出たツアー２勝の片岡尚之（２８）＝ＡＣＮ＝が３バーディー、１ボギーの６８をマークし、通算４アンダーで首位と１打差の２位に浮上した。４月に初出場した海外メジャー・マスターズで刺激を受けて着手した飛距離アップに成功。新・飛ばし屋が昨年の日本オープンに続くメジャー２冠を狙う。大会初出場で初優勝を目指す出利葉（いでりは）太一郎（２５）＝フリー＝が６９で回り、通算５アンダーで初の単独首位に立った。

６番パー５。片岡は残り２９０ヤードの第２打を直ドラでグリーン手前に運び、１メートルに寄せてバーディーを奪った。１７番は「完璧だった」と１メートルにつけ、強風下で２つ伸ばして２位に浮上。「よくこの難コースで耐えている。本当に自分を褒めたい」と笑顔がはじけた。

１７１センチと大柄ではない２８歳が新・飛ばし屋に進化した。４月に初出場したマスターズで海外勢とプレーし、「飛距離が全然足りない」と痛感。帰国後は練習時に「めちゃくちゃ振るだけ」と鍛錬し、平均飛距離は全体６５位の昨季から約１５ヤード伸び、今季は２９８・７６ヤードで１３位と急上昇。「キャリーで３００ヤードが目標。頑張ればいける」と豪語した。

今季は６戦で予選落ち３回、途中棄権２回の苦戦から一転、２位で決勝Ｒに臨む。昨年１０月以来のツアー３勝目となるメジャー２冠へ「２日間、耐えのゴルフで頑張る」と自身に言い聞かせた。（星野 浩司）