プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「子どもにも人気！辛くないキノコジャージャー麺 by 森岡 恵さん」 「セロリの春巻き」 「トマトのジェラート」 の全3品。
週の中の日の今日は簡単に作りましょう。一部を作り置きしておけばラクラクな献立です。

【主食】子どもにも人気！辛くないキノコジャージャー麺 by 森岡 恵さん
家にある材料で作る肉味噌とうどんのジャージャー麺。たっぷりのキノコでヘルシーでコクのある味に仕上げます。うどんがなければ中華麺でもOKです。

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調理時間：20分
カロリー：442Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

シイタケ  (生)2個
エノキ  1/4袋
鶏ひき肉  150g
＜調味料＞
  だし汁  200ml
  赤みそ  大さじ1
  砂糖  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1
  ニンニク  (すりおろし)小さじ1/2
  片栗粉  小さじ1.5
ゴマ油  小さじ1
キュウリ  1/2本 うどん  (冷凍)2玉
温泉卵  2個

【下準備】

シイタケは石づきを切り落として、汚れを拭き取り、みじん切りにする。エノキは根元を切り落とし、みじん切りにする。

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うどんはたっぷりの熱湯に入れてほぐし、ザルに上げてゆで汁をきる。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。キュウリはせん切りにする。

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【作り方】

1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、鶏ひき肉を炒める。シイタケ、エノキ、＜調味料＞を加えて炒め合わせる。

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2. うどんを器に盛り、キュウリを広げ、(1)をかけて、温泉卵をのせる。

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【副菜】セロリの春巻き
塩のおかげで甘くなったセロリをカラッと揚げ焼きに！　味付けいらずで簡単な一品です。

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調理時間：30分
カロリー：187Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

セロリ  2/3本   塩  小さじ1/2
スライスチーズ  2枚
春巻きの皮  2枚
塩コショウ  少々
＜小麦粉のり＞
  小麦粉  大さじ1
  水  大さじ1.5~2
サラダ油  大さじ4
プチトマト  適量

【下準備】

セロリは筋を引いて斜め薄切りにし、塩をからめてしばらく置き、しんなりしたら水気を絞る。スライスチーズ、春巻きの皮は4等分に切る。

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＜小麦粉のり＞の材料を粘りが出るまでよく混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. 春巻きの皮にスライスチーズ、セロリをのせ、塩コショウを振って巻き、巻き終わりに＜小麦粉のり＞をつけて留める。8個作る。

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2. フライパンにサラダ油を弱めの中火で熱し、(1)を両面こんがりと色がつくまで揚げ焼きにして、器に盛る。

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プチトマト等で少し彩りを足して下さい。

【デザート】トマトのジェラート
冷凍トマトが爽やかなデザートに！　メープルシロップの量で甘さは調整して下さい。

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調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：42Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

トマト  1個
メープルシロップ  大さじ1
ミントの葉  適量

【下準備】

トマトはヘタをくり抜き、熱湯に入れる。皮が破れたらすぐに冷水に放ち、皮をむいてキッチンペーパーにのせて水気をきり、ラップをかけて冷凍庫で冷やし、凍らせる。

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前日から冷やしておいてもOK。

【作り方】

1. トマトが凍ったら、フードプロセッサーでなめらかになるまでかくはんする。

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2. (1)にメープルシロップを加え、均一に混ざるよう、さらにかくはんし、器に盛り、ミントの葉を添える。

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