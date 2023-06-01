【今日の献立】2026年6月6日(土)「子どもにも人気！辛くないキノコジャージャー麺 by 森岡 恵さん」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「子どもにも人気！辛くないキノコジャージャー麺 by 森岡 恵さん」 「セロリの春巻き」 「トマトのジェラート」 の全3品。
週の中の日の今日は簡単に作りましょう。一部を作り置きしておけばラクラクな献立です。
【主食】子どもにも人気！辛くないキノコジャージャー麺 by 森岡 恵さん
家にある材料で作る肉味噌とうどんのジャージャー麺。たっぷりのキノコでヘルシーでコクのある味に仕上げます。うどんがなければ中華麺でもOKです。
調理時間：20分
カロリー：442Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
エノキ 1/4袋
鶏ひき肉 150g
＜調味料＞
だし汁 200ml
赤みそ 大さじ1
砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
ニンニク (すりおろし)小さじ1/2
片栗粉 小さじ1.5
ゴマ油 小さじ1
キュウリ 1/2本 うどん (冷凍)2玉
温泉卵 2個
うどんはたっぷりの熱湯に入れてほぐし、ザルに上げてゆで汁をきる。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。キュウリはせん切りにする。
2. うどんを器に盛り、キュウリを広げ、(1)をかけて、温泉卵をのせる。
【副菜】セロリの春巻き
塩のおかげで甘くなったセロリをカラッと揚げ焼きに！ 味付けいらずで簡単な一品です。
調理時間：30分
カロリー：187Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
スライスチーズ 2枚
春巻きの皮 2枚
塩コショウ 少々
＜小麦粉のり＞
小麦粉 大さじ1
水 大さじ1.5~2
サラダ油 大さじ4
プチトマト 適量
＜小麦粉のり＞の材料を粘りが出るまでよく混ぜ合わせる。
2. フライパンにサラダ油を弱めの中火で熱し、(1)を両面こんがりと色がつくまで揚げ焼きにして、器に盛る。
プチトマト等で少し彩りを足して下さい。
【デザート】トマトのジェラート
冷凍トマトが爽やかなデザートに！ メープルシロップの量で甘さは調整して下さい。
調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：42Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
メープルシロップ 大さじ1
ミントの葉 適量
前日から冷やしておいてもOK。
2. (1)にメープルシロップを加え、均一に混ざるよう、さらにかくはんし、器に盛り、ミントの葉を添える。
週の中の日の今日は簡単に作りましょう。一部を作り置きしておけばラクラクな献立です。
【主食】子どもにも人気！辛くないキノコジャージャー麺 by 森岡 恵さん
家にある材料で作る肉味噌とうどんのジャージャー麺。たっぷりのキノコでヘルシーでコクのある味に仕上げます。うどんがなければ中華麺でもOKです。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：442Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）シイタケ (生)2個
エノキ 1/4袋
鶏ひき肉 150g
＜調味料＞
だし汁 200ml
赤みそ 大さじ1
砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
ニンニク (すりおろし)小さじ1/2
片栗粉 小さじ1.5
ゴマ油 小さじ1
キュウリ 1/2本 うどん (冷凍)2玉
温泉卵 2個
【下準備】シイタケは石づきを切り落として、汚れを拭き取り、みじん切りにする。エノキは根元を切り落とし、みじん切りにする。
©Eレシピ
うどんはたっぷりの熱湯に入れてほぐし、ザルに上げてゆで汁をきる。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。キュウリはせん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、鶏ひき肉を炒める。シイタケ、エノキ、＜調味料＞を加えて炒め合わせる。
©Eレシピ
2. うどんを器に盛り、キュウリを広げ、(1)をかけて、温泉卵をのせる。
©Eレシピ
【副菜】セロリの春巻き
塩のおかげで甘くなったセロリをカラッと揚げ焼きに！ 味付けいらずで簡単な一品です。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：187Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）セロリ 2/3本 塩 小さじ1/2
スライスチーズ 2枚
春巻きの皮 2枚
塩コショウ 少々
＜小麦粉のり＞
小麦粉 大さじ1
水 大さじ1.5~2
サラダ油 大さじ4
プチトマト 適量
【下準備】セロリは筋を引いて斜め薄切りにし、塩をからめてしばらく置き、しんなりしたら水気を絞る。スライスチーズ、春巻きの皮は4等分に切る。
©Eレシピ
＜小麦粉のり＞の材料を粘りが出るまでよく混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 春巻きの皮にスライスチーズ、セロリをのせ、塩コショウを振って巻き、巻き終わりに＜小麦粉のり＞をつけて留める。8個作る。
©Eレシピ
2. フライパンにサラダ油を弱めの中火で熱し、(1)を両面こんがりと色がつくまで揚げ焼きにして、器に盛る。
©Eレシピ
プチトマト等で少し彩りを足して下さい。
【デザート】トマトのジェラート
冷凍トマトが爽やかなデザートに！ メープルシロップの量で甘さは調整して下さい。
©Eレシピ
調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：42Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）トマト 1個
メープルシロップ 大さじ1
ミントの葉 適量
【下準備】トマトはヘタをくり抜き、熱湯に入れる。皮が破れたらすぐに冷水に放ち、皮をむいてキッチンペーパーにのせて水気をきり、ラップをかけて冷凍庫で冷やし、凍らせる。
©Eレシピ
前日から冷やしておいてもOK。
【作り方】1. トマトが凍ったら、フードプロセッサーでなめらかになるまでかくはんする。
©Eレシピ
2. (1)にメープルシロップを加え、均一に混ざるよう、さらにかくはんし、器に盛り、ミントの葉を添える。
©Eレシピ