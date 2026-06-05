◆女子プロゴルフツアー ヨネックスレディス第１日（５日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）

２４年中国ツアー賞金女王の紀諐愛（ジ・ユアイ）が４バーディー、３ボギーの７１で回り、首位と１打差の８位。日本ツアー初優勝に向けて好発進した。「良いプレーも悪いプレーもありました。ロングアイアンの精度が良くなかったですね。第２日以降、もっと調子を上げていきたい」と笑顔を交えて話した。

中国で確固たる実績を持っている紀諐愛は昨年、日本女子プロゴルフ協会のプロテストに挑戦し、トップ合格。今季からツアーに本格参戦している。これまで９試合に出場し、予選通過は６回。最高成績は５月のＳｋｙ ＲＫＢレディスの８位。今大会は自己最高成績の更新を狙える位置でスタートを切った。

帯同のプロキャディーとコンビを組む選手が多い中、今大会で紀諐愛を支えるキャディーは大学生のアルバイトだ。早大のゴルフサークルに所属する森虎琉（もり・たける）さん（４年）。他の多くの大学生と共にトーナメント運営をサポートするために新潟に派遣された。会場設営やギャラリー整理など数多くある仕事の中で、キャディーをすることに決まったのは大会前日（４日）だったという。

「紀諐愛プロとは初対面です。今朝『はじめまして』とあいさつしました。僕は、プロのキャディーではなく、学生のアルバイトなので、出しゃばらないことを第一に考えてバッグを担ぎました。紀諐愛プロは自分で残り距離の計算もパットのラインもしますので、聞かれた時だけ、自分の考えを伝えました。あとは、キャディーの基本的な仕事を確実にこなすようにしました。同組の選手に迷惑をかけないようにして、バンカーを丁寧にならすなどです」

ハンデ５の腕を持つ森さんは落ち着いた表情で話した。

ちょうどいいタイミングで給水ボトルを渡すなど、森さんの仕事ぶりに紀諐愛も称賛。「気が利いて、行動が早くて、とても、プレーしやすかったです」と感謝した。

紀諐愛、森さんはともに２００４年生まれの２１歳。第２日以降もコンビを組む。

同週開催の全米女子オープン（米カリフォルニア州リビエラＣＣ）にメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（大東建託）、同２位の河本結（リコー）をはじめ、１０位以内の選手のうち８人が参戦し、ランク上位選手の多くが不在の今大会。紀諐愛も優勝争いに加わる可能性は十分にある。

この日は、ツアー優勝経験者の三ヶ島かな（ランテック）、川岸史果（加賀電子）、木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）の３人、未勝利の福山恵梨（松辰）、吉田鈴（りん、大東建託）、皆吉愛寿香（あすか）の３人、さらにアマチュアの戸高玲奈（ルネサンス高３年）の計７人が７０で首位に並ぶ。１打差の８位にジ、吉沢柚月（ゆづき、三菱電機）ら９人が続く。首位と２打差以内に３２人、３打差以内に４３人がひしめく大混戦となっている。