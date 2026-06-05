睡眠不足が犬にもたらす悪影響は？

愛犬の睡眠事情について、「最近、夜中に何度も起きている気がする」「昼間も落ち着きがないけど、もしかしてちゃんと眠れていないのかな？」と不安に感じることはありませんか。

犬にとっても人間と同様に、睡眠は"心と体の健康"を保つためにとても大切な時間です。そのため、睡眠不足が続くと、精神的に不安定になったり、体調不良を引き起こしたりすることもあります。

犬は、人のように「眠れない」「疲れた」と言葉で伝えられません。だからこそ、飼い主が「いつもと違うかも」と気づいてあげることが大切です。この記事では、犬がしっかり眠れないことで、具体的にどのような変化が起こるのかを見ていきましょう。

『睡眠不足』の犬がみせるサイン５選

ここでは、睡眠不足の犬によくみられる特徴を見ていきましょう。下記のようなサインが現れたら、愛犬が寝不足に陥っているかもしれません。

1.イライラした様子で攻撃性が増す

十分な睡眠が確保できていないと、犬も人のようにイライラとした様子を見せることが増えます。

ちょっとしたことで吠えるようになったり、些細なことで怒ったり、落ち着かない様子で部屋の中をウロウロと歩き回ったり…。このような変化が現れたら、注意深く愛犬の睡眠の様子を観察してください。

2.日中ぼんやりしている時間が増える

日中、ぼんやりしている時間が増えたときも、夜しっかり睡眠が取れていない可能性が考えられます。

飼い主の声かけに反応が薄かったり、動こうとせずに同じ場所でぼーっと過ごしていたり、こうした時間が増えたと感じたら、愛犬の睡眠環境を見直すタイミングです。

3.頻繁にあくびする

犬のあくびは、ストレスサインとも言われますが、一方で人間と同様に「眠い」のサインとしても現れます。もしも以前に比べて、あくびの頻度が増えたと感じたら、寝不足のサインかもしれません。

4.以前より甘え方が強くなる

犬は睡眠不足になると、不安感が増す子が多いです。そのため、以前よりも飼い主に対する甘え方が強くなることもあります。

例えば、ずっと飼い主の後をついて回ったり、強引に体を押し付けてきたり、「かまって」アピールが増えるといった変化です。

5.飼い主の指示を聞かなくなる

「最近、なぜか私の指示を聞いてくれない」というとき、「嫌われちゃったかな？」と不安になる人もいるでしょう。しかし、実は睡眠不足による集中力の低下が原因の可能性も考えられます。

犬は寝不足になると、人間と同じように集中力が低下します。その結果、飼い主の指示が正常に受け取れず、「何をすべきか」を考えられなくなっているのです。

愛犬が安眠できない環境とは？

犬が睡眠不足に陥っているとき、原因として考えられるのは『寝床の環境』です。犬は、安心して落ち着いて眠れない環境では、なかなか熟睡できないため、睡眠不足に陥りやすい傾向にあります。

以下のような環境で愛犬が寝ている場合は、十分な質の良い睡眠をとれていない可能性が疑われます。

夜遅くまで部屋が明るい 生活音やテレビの音がうるさい 快適で落ち着ける寝床環境が整っていない 寝苦しさを感じる室温や湿度

もしも心当たりがあるようならば、早めに寝床環境を改善してあげましょう。

愛犬の睡眠環境を整える改善策

愛犬に良質な睡眠をたっぷりとってほしい…。そう考える飼い主さんは多いでしょう。では、具体的にどんな対策を取れば、愛犬が安眠しやすくなるのでしょうか。

薄暗く静かな環境を整える 人の行き来がない場所に寝床を設置する 飼い主や自分の匂いに囲まれた環境 季節に応じた素材のベッドを使う 室温や湿度を適切に維持する

犬の睡眠の質を上げるためには、まず以上のポイントを押さえることが不可欠です。薄暗く、静かで安心して眠れる状況を整えた上で、寝苦しさを感じない快適な室内環境や寝床環境を整えてあげましょう。

まとめ

犬も睡眠不足が続くと、心にも身体にも負担がかかります。その原因は、主に生活環境にあることが多いので、「愛犬がなかなか寝てくれない」と不安に感じている方は、まず「ちゃんと安心して眠れる環境かな？」と寝床環境を見直してみましょう。

(獣医師監修：後藤マチ子)