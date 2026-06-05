◆女子プロゴルフツアー ヨネックスレディス第１日（５日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）

２２歳の人気女子プロの吉田鈴（りん、大東建託）が４バーディー、２ボギーの７０で回り、首位タイでスタートした。ツアー本格参戦２年目で初優勝を狙う吉田鈴は「出遅れなくてよかったです。最終日に向けて１段ギアを上げられるようにしたい」と冷静に話した。

同週開催の全米女子オープン（米カリフォルニア州リビエラＣＣ）にメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（大東建託）、同２位の河本結（リコー）をはじめ、１０位以内の選手のうち８人が参戦し、ランク上位選手の多くが不在の今大会は歴史的な大混戦となっている。

三ヶ島のほか、ツアー２勝の川岸史果（加賀電子）、同１勝の木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）、初優勝を狙う吉田、皆吉愛寿香（あすか）、福山恵梨（松辰）、さらに１８歳のアマチュア戸高玲奈（ルネサンス高３年）７人が７０で首位に並ぶ。１９８８年のツアー制度施行後、第１ラウンド終了時点で首位タイの人数が最も多かったのは８人（１９９１年東海クラシック雪印レディース）。ツアー史上２番目の首位タイの「渋滞」となっている。

吉田鈴の姉、優利は全米女子オープン第１日で１４位とまずまずのスタートを切った。「お互い結果は気にしています」と妹は明かす。吉田姉妹は海を越えて日米で健闘している。