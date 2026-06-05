熱帯低気圧が、東シナ海から西日本へと進む見込みです。西日本の南の海上にある梅雨前線も影響し、7日(日)からは九州や四国、近畿では大雨のおそれがあり、土砂災害などに注意・警戒が必要です。

熱帯低気圧は、6日(土)は先島諸島を東へと進み、7日以降は九州や四国に近づく見込みです。台風6号と似たようなコースをたどりそうで、一時的に台風になる可能性があります。

6日(土)の雨と風の予想ですが、熱帯低気圧は先島諸島を進み、南西諸島を含め発達した雨雲がかかるでしょう。一方、日本海の北を進む低気圧の影響で、東北や北海道では一部で雨雲がかかりそうです。

7日の昼過ぎからは、主に四国で雨風ともに激しくなりそうです。その後、夕方以降は近畿や東海に雨雲の中心は移り、さらに関東でも雨が降り出すでしょう。

7日から8日にかけては、西日本から東日本で雨が降るでしょう。九州や四国、近畿の沿岸部では7日は大雨のところがありそうです。

西日本では、6日から7日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に注意・警戒してください。