西川きよしさん、西川ヘレンさん夫妻の息子で、タレント・俳優の西川忠志さんが自身のインスタグラムを更新。お風呂上がりの“筋肉ショット”を投稿しました。

【写真を見る】【 西川忠志 】新たに “筋肉ムキムキボディ” 披露「お風呂上がりの一枚です！」 ファン反響「にしかわきんに君やん」「ムキムキですね」「どないしはりました」





西川さんは、「早めの帰宅 今日は2回公演でした。ですので早目に帰れて家で晩御飯を食べました 栄養満点 いつも美味しい料理を妻が作ってくれます。ありがたいです」と、まず、妻に感謝の想い綴ると



「そして写真はお風呂上がりの一枚です！栄養満点ポーズで まだ汗がひいてませんね」と、両腕の“モリモリ筋肉”写真について説明。





純白のノースリーブシャツからたくましい腕を披露しています。





この投稿にファンからは「ムキムキの体見れて楽しかったです」「ポパイですね！」「中山きんにくんより筋肉があると思います。」「にしかわきんに君やん」

「ムキムキですね」「同年代ですが、スゴいです!」「どないしはりました」「凄い筋肉ですね〜」などの反響が寄せられています。















以前の投稿で、西川忠志さんは自身の筋力トレーニングについて「56歳半ばから始めて、いい趣味に出逢えました。」「ジムに行き始めてから1年と8ヶ月 ベンチプレスはやっと90kg挙げれるようになりました。とは言ってもまだ2回までしか挙げられませんが」「目標は100kg挙げれる様に焦らずコツコツと楽しみます」と、その思いを綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】