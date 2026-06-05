◆女子プロゴルフツアー ヨネックスレディス第１日（５日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）

２４歳の人気女子プロ六車日那乃（ニトリ）が１０番からスタートし、前半の９ホールを２バーディー、ボギーなしの３４で回り、六車がハーフターンした時点で２位と好スタートを切った。

アマチュア時代から期待されていた六車は２０２４年にプロテスト合格。プロとして最高成績は昨年７月のミネベアミツミレディス北海道新聞カップと、今年４〜５月のＮＴＴドコモビジネスレディスの１５位。今季は、ここまで１１試合に出場し、予選落ちが７回と苦戦しているが、自己最高記録を更新する勢いを見せている。

７ホールを消化した常文恵が４アンダーで首位。

前週のリゾートトラストレディスでプレーオフの末、惜敗した吉沢柚月（ゆづき、三菱電機）は５、６番で連続バーディーを奪ったが、その直後、７、８番で連続ボギーをたたき、通算イーブンパーとしている。

今週は海外メジャー第２戦の全米女子オープン（米カリフォルニア州リビエラＣＣ）が行われており、日本勢は米女子ツアーに拠点を置く選手を中心に史上最多の２３人が出場。日本ツアーからもメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（大東建託）、同２位の河本をはじめ、１０位以内の選手のうち８人が全米女子オープンに参戦している。ランク上位選手の多くが不在の今大会は、初優勝を狙う選手にとって、絶好のチャンスとなっている。