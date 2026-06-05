きのう午後、山形県山形県寒河江市のラ・フランス畑で、ラ・フランスの摘果作業をしていた高齢の男性が地面に転落し大けがをする労災事故がありました。

男性はおよそ１．８メートル下に転落したということです。

警察によりますと、きのう午後１時１０分ごろ、寒河江市西根のラ・フランス畑で、作業員の７８歳の男性が脚立に乗りラ・フランスの摘果作業をしていたところ、バランスを崩し脚立ごと倒れ、１．８メートル下の地面に転落したということです。

男性と一緒に作業をしていた作業員が転落に気づき、その報告を受けた現場責任者が１１９番通報しました。

この事故で男性は左の太ももの骨を折る大けがをしました。（全治不詳）

警察によりますと、事故当時、男性は命綱やヘルメットはつけていなかったということです。

警察は事故当時の詳しい状況について調べを進めています。

寒河江市では、２日にも、ラ・フランス畑で摘果作業をしていた高齢の男性が地面に転落し大けがをする事故が発生しています。摘果や収穫作業を行う際は、転落事故に一層の注意が必要です。