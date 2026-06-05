株式会社ラジオ大阪は４日、新ポッドキャスト番組「Ｄａｉｌｙラジオ大阪」を、４日より日英中３言語で同時配信で毎週２、３回放送開始すると発表した。

番組では、お昼の生放送番組８時間のトピックを約２０分で紹介する。パーソナリティーには、公式マスコットキャラクター「弁天おび氏」とＡＩアシスタント「ハル」を起用。公式マスコットキャラクターにＡＩで声を与え、番組パーソナリティーとして起用するのは日本のラジオ局として初の試みとなる。

弁天おび氏は「ＡＩやから言うてなめたらあきまへんで。大阪弁、得意やねん。あ、アナウンサーやからもうちょいきれいな言葉使わんと。これから、ぼくと『ハル』が今日の関西の話題、まるごと大阪弁でお届けします。聴きに来てください！」とアピールした。

ラジオ大阪では月曜〜金曜の平日午前９時〜午後４時５５分（金曜は午後４時３０分まで）に、弁天町・ラジオ大阪スタジオから生放送の生ワイド番組を放送。ダイジェストの内容は、生ワイド番組で取り上げたその日の大阪・関西の出来事や話題の全トピックスから、ラジオ大阪の番組づくりのプロ監修の元、リスナーの好みを踏まえてＡＩが選定。「人×テクノロジー」で生ワイド番組の放送後クイックに「Ｄａｉｌｙラジオ大阪」を配信できる体制を構築し、“ラジオ大阪の１日”を約２０分にギュッと濃縮して届ける。

扱うトピックも各言語話者の好みに合わせ、ＡＩがアレンジ。観光ガイドブックや海外ニュースサイトでは得られない、大阪のリアルな“今”を届け、訪日リスナーが大阪をより深く楽しむ起点を作る。配信言語は今後さらに増やしていく予定だという。