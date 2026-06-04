女優・大竹しのぶが４日までに自身のインスタグラムを更新。５月３１日に活動終了した「嵐」について思いを明かした。

自身がパーソナリティーを務めるＮＨＫラジオ「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜午後９時５分）の放送内で嵐について触れた大竹は、「今日も、スピーカーズコーナーにたくさんのメッセージをありがとうございました」と感謝し、写真をアップ。

「今日は３１日に観た嵐のファイナルコンサートについてお話ししました。ほんとに、ほんとに素晴らしい時間でした」と嵐のラストコンサートについてつづった。「活動休止を宣言してからの最後のコンサートは、コロナのために無観客で行われました。誰もいないホールでそこにファンの方々がいるのと同じようにパフォーマンスをする５人、そして、それぞれの場所から応援するファンのみんなの顔を見ながら、あー、いつか、いつか、もう一度と思っていた私たちの為に彼らは約束を果たしたのです」と、思いを長文でつづった。

さらに「ありがとう、２６年、本当にありがとう。一人ひとりが自分の言葉で感謝の言葉を伝える時間は本当に素敵でした。色々な事があっても、こうして素晴らしい形で、最後まで５人が揃って嵐を、やり遂げ、アイドルであった２６年にきちんと幕をおろした夜でした。これからの彼らのそれぞれの道を応援してやみません。ありがとう、嵐」とメンバーへの感謝をつづって投稿を締めた。

この投稿には「しのぶさんのメッセージに又涙する」「愛情のこもったメッセージをありがとうございます」「これからも、嵐の5人を見守って下さい」「しのぶさんと一緒に、彼らのこれからの未来をずっと温かく応援していきたいです」などの声が寄せられている。