乃木坂46金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』の裏表紙カット全4種一挙解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』（6月30日発売）の裏表紙カット全4種が公開された。

■通常版には、まさに王道アイドルといわんばかりのカットを採用

通常版には、さわやかな青空とキラキラな笑顔がまぶしい、まさに王道アイドルといわんばかりのカットを採用。“やんちゃん”こと金川のヘルシーな魅力や持ち前の美脚も際立つ一枚。

楽天ブックス限定版には、お散歩中に見つけたお花の前で撮影されたカットが決定。無防備に口元が少し開いてしまっている、少し抜けた愛らしい表情がなんとも魅力的だ。

セブンネット限定版には、夕景から夜景へと移り変わる瞬間に撮影された一枚を使用。着用した花柄のドレスは現地で本人が選んだもの。華やかでありながら、どこか儚さも感じさせるカットだ。

Sony Music Shop限定版には、ボートのうえで撮影されたカットを選出。優しい表情にも、どこかいたずらな表情にも見える笑顔でこちらを覗き込む姿は、24歳の大人な魅力も、あざとさも詰まった一枚となっている

※メイン写真は通常版の裏表紙カット

撮影：三宮幹史

■書籍情報

2026.06.30 ON SALE

『乃木坂46 金川紗耶1st写真集 好きのグラデーション』

■関連リンク

『乃木坂46 金川紗耶1st写真集 好きのグラデーション』OFFICIAL X

https://x.com/saya_1stphoto

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com