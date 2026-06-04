テーラーとピンでは真逆？ MAX系アイアンでもミスに強い場所は違う！
ウッドだけでなくアイアンのカテゴリでも勢力を伸ばしているのが『MAX系』アイアンだ。ミスヒットに強く、番手ごとに弾道を最適化して、正確にグリーンを狙えるという。今回は打点がトゥ、ヒールにブレたり、下めヒットでも飛距離のブレが小さいモデルを、ギアコーチの筒康博と小坂圭司が徹底調査した。
【試打結果】トゥに強いのはテーラー、ヒールに強いのはピン！ 他モデルの結果は？
◇ ◇ ◇【小坂】 フェースの広い範囲で高い反発性能と弾道安定性を発揮する『MAX系』アイアンですが、モデルごとに飛距離ロスの小さい打点は異なりますよね。【筒】 ネックが長いなど、重心距離が短めの『MAX系』はヒール側のミスに強く、操作性もやや高くなります。一方、タングステンなどで重心距離の長いモデルはトゥ側のミスに強く、オートマ感が強くなります。また、ミスに強い打点は、インパクト時のフェースのブレが小さく抑えられ、押すような感覚の心地良い打感になります。【小坂】 自分のミスの傾向に合わせて、最適な『MAX系』を選ぶことで、気持ち良くボールが打てて、結果も良くなるはずですね。【筒】 今回は、私がドライバーHS40m/s、小坂が48m/s相当で『MAX系』アイアンを試打しました。それぞれのインプレッションをご紹介したいと思います。?ピン 『i540』【筒】 重心距離が短いぶん、ヒール側のミスに強いモデルです。適度な寛容性がありつつ、ボールコントロールもできる性能バランスの良さがあります。【小坂】 弾きが強いのにフェースに乗るような打感が特徴的。ミスヒットでも打感の変化が小さく、気持ち良く打っていけます。?キャロウェイ 『クアンタム MAX』【筒】 構えるとシャープですが、ヘッドの直進性が高く、左右に打点がブレても飛距離ロスが小さいです。フェースの弾きが強く、芯も広いです【小坂】 反発力の強いフェースで初速を安定させつつ、常に高打ち出しで止まる球が打てます。しっかりグリーンを狙えるモデルです。?ダンロップ 『ゼクシオ14+』【筒】 『MAX系』の中ではシャープなモデルですが、ヘッドの直進性がかなり高いです。打点がブレてもスピンの変化が小さいのでキャリーが安定します。【小坂】 爽快な打音で弾きの強さはピカイチ。芯を喰ったときに特にたわみを感じて、ボールが強く打ち出されます?ミズノ 『JPX S40 フォージド』【筒】 かなりの低重心ヘッドで、ストロングロフトでも打ち出し角が高くなります。スピンも多めで、距離を出しながらグリーンに止まる球が打てます。【小坂】 フェース全体の反発力が高く、初速が安定します。打点による打感の差が小さく、どこで打ってもソリッドな打ち心地です。?本間ゴルフ 『TW777 PCB MAX』【筒】 ブレードを薄く、ヘッド下部を厚くして低重心化し、下めヒットへの強さを出しています。芯より初速は落ちますが、強い球で距離が出ます。【小坂】 細部の作りはシャープなヘッドですが、大きめで構えたときの安心感が強いです。アイアンらしい見た目にこだわる人にピッタリです。?テーラーメイド 『Qi MAX』【筒】 ブレードの厚みで構えるとヘッド長が小さく見えて、安心感のある形状です。安定したヘッド挙動で、打点に関係なく高い打ち出し角になります。【小坂】 打点がトゥにズレても、ヘッドのブレが小さく抑えられて、飛距離も方向も安定します。落ち着いたフィーリングも◎です
■試打・解説 筒 康博つつ・やすひろ／過去の名器から最新クラブまで豊富過ぎる知識を持つ通称“ギアコーチ”。ドライバーのHSは40m/s。インドアゴルフレンジKz亀戸店で日々アマチュアの悩みに応える小坂圭司こさか・けいじ／インドアゴルフレンジKz亀戸店支配人。所属コースでクラブチャンピオンになった経験を持つトップアマ。HS50m/sで飛距離は300ヤードを超える◇ ◇ ◇アイアンが決まったら、次はボール！ 関連記事『アイアンでスピンが入りやすいボールは？ ロボットテストの結果を公開』で選ぶべきボールが分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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